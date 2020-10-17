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新冠可空氣傳播 專家：室內逾6呎或感染

記者劉先進／柏克萊報導
柏加大公共衛生學院傳染病和疫苗學教授哈瑞絲（Eva Harris）說，在封閉的室內，有人大聲唱歌、大喊大叫，市民即使在六英呎外，也可能被感染。（記者劉先進 ／翻攝）
柏加大公共衛生學院傳染病和疫苗學教授哈瑞絲（Eva Harris）說，在封閉的室內，有人大聲唱歌、大喊大叫，市民即使在六英呎外，也可能被感染。（記者劉先進 ／翻攝）

柏克萊加大公共衛生學院舉行在線論壇，探討疫情問題。柏加大公共衛生學院傳染病和疫苗學教授哈瑞絲（Eva Harris）說，在封閉的室內，如有人大聲唱歌、大喊大叫，即使站在六英呎之外，人們也可能被感染。

世界衛生組織和美國疾控中心（CDC）介紹說，新冠病毒可透過密切接觸傳播、被病毒污染的物體傳播和空氣傳播，即通過接觸空氣中停留的飛沫和微粒，也可能感染病毒。

柏加大公共衛生學院台裔院長呂淳祺（Michael C. Lu）表示，9月份，疾控中心引用越來越多的證據表明，病毒可通過氣溶膠（aerosol，較長時間懸浮在空氣中的微粒）傳播。上周，疾控中心認為，病毒氣溶膠顆粒停留在空氣中的時間，從數分鐘到數小時不等，而且其飛行距離超過6呎。

哈瑞絲說，氣溶膠與飛沫（droplet）的區別，就是顆粒大小問題，以及在空氣中能維持（懸浮）多長時間、漂浮多遠。一般來說，直徑小於五微米的顆粒會是氣溶膠。但總體上，兩者的分別，更多是傳染功能和後果（註：帶病毒的飛沫被感染者噴出後，多數由於重力作用而掉到地上。少數飛沫混合到空氣中，形成氣溶膠，懸浮在空中，時間更長）。若有人正常呼吸，附近有病毒，如今建議的保持六呎社交距離就有用，因為飛沫會降落到地上。但有觀察到的報告顯示，在教堂唱詩班，某些封閉的區域，尤其是餐館，或其他通風不好的地方，即使是六呎外的距離，有人也被病毒感染。

哈瑞絲說，「問題是，感染的途徑到底是什麼，是氣溶膠還是飛沫？小於五微米的氣溶膠到底有沒有攜帶病毒，我並不確定。可以肯定的是，如果在室內，有很多人在大聲的說話，大喊大叫或大聲唱歌，向外噴灑飛沫。大於六呎的距離，也可能被感染。但如果人站在戶外，都戴著口罩，是減少感染的最佳方法。」

傳染病和疫苗學名譽臨床教授史華茲堡（John Swartzberg）則表示，相比於6呎以內的密切接觸傳播，飛沫傳播、氣溶膠傳播並不常見。雖有記錄報告顯示，餐廳的樂隊在唱歌，教堂唱詩班活動，有人距離6呎外被感染。但人們更應該關注病毒絕大多數的傳播路徑，都發生在人與人間近距離在狹窄的空間範圍內。這又回到基本問題，距人群越遠，周圍空間越大，或在室外，戴上口罩，更能防止傳播。在室內空間，須有強化的措施防範，比如更多、更優質的空氣交換。

研究發現，新冠病毒可透過飛沫傳播，甚至是氣溶膠傳播。（記者劉先進 ／翻攝）
研究發現，新冠病毒可透過飛沫傳播，甚至是氣溶膠傳播。（記者劉先進 ／翻攝）

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