川普3種藥混合治新冠 柏加大學者：沒科學依據

柏加大公共衛生學院傳染病和疫苗學名譽臨床教授史華茲堡（John Swartzberg）表示，川普使用三種藥物混合治療新冠，完全沒有科學依據。（記者劉先進／翻攝）

總統川普 此前確診新冠，震驚全球。他使用三種藥物治療，分別是，再生元公司（Regeneron）的實驗性雞尾酒療法，即單克隆體療法，地塞米松（Dexamethasone）和瑞德西韋 （Remdesivir），隨後火速出院，繼續參與競選連任。

柏加大公共衛生學院傳染病和疫苗 學名譽臨床教授史華茲堡（John Swartzberg）表示，川普使用三種藥物混合治療新冠，完全沒有科學依據。比如，在單克隆體療法方面，在生物學的早期理論中認為有作用，但是否真的有效，需要進行雙盲對照實驗，而現在還沒有類似的實驗證明。

針對地塞米松藥物，確實有雙盲對照實驗。對選定的一組病重的人，他們需要透過通過鼻導管、無呼吸面罩，或呼吸機持續輸入氧氣，此藥可降低死亡率。關於瑞德西韋，目前針對住院的人有研究，這種靜脈注射的抗病毒藥物，能縮短住院時間，本來住院15天的，縮短到11天。

史華茲堡表示，針對單克隆抗體療法和瑞德西韋的混合使用的有效性，目前有相關研究，查看是否在早期治療時就介入藥物。從理論上看，早期用藥更有意義，抗病毒藥物能阻止病毒複製，但還不知道相關研究的具體數據。而三種藥物混合治療新冠，目前完全沒有科學依據。