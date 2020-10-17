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改造市中心 聖荷西再建商住計畫

編譯組／灣區電

聖荷西市中心東邊地區將改頭換面，再建大型住商混和計畫，目前所在的政府機關可能將移至其他地點。聖他克拉拉縣房屋管理局一直致力於東聖他克拉拉街(E. Santa Clara Street)空地再發展計畫。管理局現在是這個地點的固定租戶，但可能將這個原定政府辦公室地點移至他地，重整這片荒蕪已久的空地。

聖縣住屋管理局執行主任哈瑞茲(Katherine Harasz)表示，希望發展計畫能促進社區活躍，這片草地已荒廢太長時間了。根據聖荷西市政府計畫部門文件內容，重建計畫內包括住宅、辦公室、零售商店、公共廣場以及一個縣府客服中心。

初步計畫是包括有360個新住宅單位及十萬平方呎辦公室空間、地下室零售商店與大型公共廣場。聖縣住屋管理局辦公室地點將設在北14街、北15街之間(between North 14th Street and North 15th Street)的東聖他克拉拉街前(front East Santa Clara Street)。目前管理局在市中心W. Julian Street附近還有兩項重要發展計畫，包括市中心西邊Google谷歌村，以及由波士頓地產公司(Boston Properties)建造「Platform 16」科技園區。

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