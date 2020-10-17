戶外用餐車禍案 傷者擬告肇事者、市府

聖荷西王朝海鮮酒家戶外用餐區11日發生嚴重車輛衝撞意外，兩名傷者已委託律師張弛了解案件。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 王朝海鮮酒家（Dynasty Seafood Restaurant）戶外用餐區11日發生嚴重車輛衝撞意外，造成一人死亡、多人受傷，餐廳至今仍未重新營業。其中兩名傷者已委託律師了解案件，不排除對肇事者、餐廳、餐廳所屬的商場管理者、聖荷西市政府及聖他克拉拉縣公共衛生局提告。

案件委託律師張弛（Chris Zhang）表示，委託者為兩名受害者，他們是一家人。當天雖然受到的傷勢較輕，但車輛衝撞的意外仍造成身心傷害，因此決定委託律師深入了解整起事件，進行相關索賠或訴訟。

王朝海鮮酒家位於聖荷西Story road上的新世紀廣場（Grand Century Mall），11日中午69歲男性駕駛不小心將煞車誤踏為油門，直接衝撞王朝的戶外用餐區，導致八人受傷，其中一名女傷者13日過世，連帶地附近商家生意也跟著受到影響。

張弛表示，車輛撞擊事件可以反映出幾個問題，除了肇事者責任外，還有餐廳和商場本身的動線規畫，以及政府的政策考量等，需要釐清其中的細節。委託人可以往和解、賠償的方向來進行調解，或是進入法庭訴訟，不過目前案件初步仍在調查中，後續仍待發展。

王朝海鮮酒家發生事件後就暫停營業至今。截至發稿本報未能獲得王朝海鮮酒家回應。聖他克拉拉縣府表示，將再了解事件。