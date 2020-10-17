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永久在家上班？灣區領袖反對：嚴重影響城市發展

編譯組╱灣區16日電

想像在新冠疫情過後的未來，灣區員工可至少一周有三天在家工作，這個工作模式可能將永久運作？灣區領袖卻認為，遠程辦公不出門的工作模式不可行，會嚴重影響城市發展。聖荷西大都會運輸委員會（Metropolitan Transportation Commission）提案要求大型公司在2035年前達到員工至少有60%在家上班的目標。提案本周受到立法人士、商業團體與交通建設支持者的猛烈爭論。

儘管提案目標在減少通勤者與溫室氣體排放，但灣區領袖認為，這將變相鼓勵矽谷公司選擇離開灣區。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）指出，提案可能會是為自矽谷搬至德州鋪路。他表示，在疫情大流行過後，矽谷將失去那些工作機會。

李卡多與舊金山市長布里德(London Breed)本周敦促大都會運輸委員會領導人尋求更好的解決方案，以達到地區性長期潔淨空氣目標。有超過十多位灣區州立法代表簽署另一份信件，表達對提案「深切關注」，並有三頁反對內容，指出提案計畫在沙加緬度不可行。

在家上班提案只是「2050灣區計畫」(Plan Bay Area 2050)全面策略計畫的一小部分。要求以辦公室員工為主的大型公司雇主，大多數是科技公司，要求大部分員工不在辦公室上班。計畫提出許多建議以達到目標，包括縮短工作天數與周數、彈性時間表及更多遠距工作。零售、倉庫與其他必須在工作地點之相關業務工作者，則不包含在內。

由於聖荷西與舊金山兩地聚集高科技大廠如Google、Saleforce的城市皆已耗資數十億元設計擴展新園區，在靠近交通樞紐地建設住房及公寓。李卡多認為，在家上班可能會破壞這些計畫，擔心會造成不良後果，降低在靠近辦公處環境生活的動力。他指出，目前因新冠疫情帶來的在家上班模式，是因為健康與安全的需求，卻不見得是企業運作的最佳方式。

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