加州大火災害申報 總統批了

州長紐森認為沒有一個社區不受遊民問題影響。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）16日宣布，總統川普 已經批准了加州 的「總統重大災難申報」，以加强州府對野火的緊急響應，並支持佛萊斯諾（Fresno）、洛杉磯 、麥德拉（Madera）、蒙多西諾（Mendocino）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、聖地牙哥、錫斯基尤這七個縣的災民。

紐森說：「我剛剛和總統川普通了電話，他批准了我們的重大災難申報請求。感謝他的快速響應。」

這份「總統重大災難申報」將幫助受災縣居民獲得多項援助的資格，包括危機諮詢、住房、失業援助、法律服務。它還提供聯邦援助，幫助加州、部落和地方政府，為應急、恢復和保護措施提供資金。

加州正在招聘新一批858名消防員和6名加州保護軍（California Conservation Corps）的工作人員，來加强支持消防工作。加州消防廳5月份完成了35個應急燃料管理項目中的最後一個項目，使9萬英畝土地在野火季節到來之前變得更加安全，保護了200個易受傷害的社區。

州府用新的FIREHAWK S-70i直升機和C-130飛機擴充加州消防航空隊，增强消防增援能力。州府還開發預警科技，在全加州安裝火災探測監測器，這項新的消防科技預算經費中，包含了8500萬元的消防專項資金。

紐森還於當天宣布「家居鑰匙」（Homekey）計畫的第五輪撥款，總額為3070萬元，資助三個縣市級申請單位，獲得合共210個單位，為遊民或有淪為遊民風險的居民獲得住房。

透過此次撥款資助，尤利卡（Eureka）的優洛克族（Yurok）部落將獲得18個單位，洛杉磯市將獲得70個單位，聖路易奧比斯波市（San Luis Obispo）將獲得122個單位。

迄今為止，Homekey計畫已經撥款6億2700萬元，資助45個縣市級申請單位，通過71個項目，獲得合共4646個單位。獲得一個單位的平均成本是13萬5000元，遠低於加州建造新住房的平均成本。州府正與州議會合作，為Homekey計畫提供額外2億元的新冠病毒救助基金。

Homekey計畫的撥款用於購買和修復住房，包括酒店、汽車旅館、空置公寓樓和其他不動產，並轉化為永久性住房，提供給遊民或有淪為遊民風險的居民居住。此前四輪撥款的發放時間分別是9月16日、21日、28日和10月9日。