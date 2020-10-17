亞裔長者小心！ 金山警局發詐騙預警

金山縣警局發出預警，要求長者提防詐騙犯。圖為縣警長宮本。（本報檔案照片）

舊金山 縣警局（Sheriff's Office）發出預警，要求長者提防詐騙犯，以免損失財物。

縣警局表示，最近接獲舉報，某騙徒冒名訛稱是聯邦儲備局職員，現正與舊金山縣警局合作電話聯絡民眾。局方強調這是冒名騙局。

縣警長宮本（Paul Miyamoto）的辦公室主任周朝彪（Rich Jue）說，這類騙案目標是亞裔 ，包括華人 ，同時目標也有瞄準非亞裔的長者。局方指出，冒名行騙者會恐嚇民眾，要求其撥打所提供的舊金山縣警局電話號碼以確認有關信息，否則會被逮捕。而一旦受害人撥打該電話號碼，便會轉接至另一名犯罪同黨。該名同黨則會假冒是執法人員要求受害人提供金錢以免受逮捕。

舊金山縣警局表示，不會透過電話方式向民眾收取任何款項。接到此類行騙電話的民眾，可撥打緊急支援調度電話號碼：(415) 553-0123，或者聯絡本地執法部門諮詢。如果危急情況，請撥打911。

縣警局強調，呼籲社區居民，尤其是本市的弱勢群體，都要警惕、慎防騙徒各式各樣的行騙手法，縣警局同仁會採取一切必要措施保護市民，並將依法追究犯罪者的責任。