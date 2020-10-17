列治文區將建可負擔老人公寓 2024年入住

Geary街4200號將會建成新的老人公寓。（記者李晗／攝影）

舊金山 列治文區將建起一棟100%可負擔的老人公寓。該公寓的建築工程預計將會在2022年春完成，2024年正式可以入住。

10月16日周五，列治文區市議員李麗嫦與非盈利機構住房開發機構「田德隆社區發展公司」（TNDC）共同在Geary街4200召開發布會，宣布這個工程以及即將召開的社區會議。李麗嫦強調，有人說在列治文區內無法建100%全部可負擔的房屋，但是她就是證明了是可以的。她也特別感謝舊金山選民在2019年通過的兩個提案，為這個項目提供了資金。

來自「田德隆社區發展公司」的馬純玉（Colleen Ma）說，建築工程將會把現在在Geary街4200號的原建築拆掉，然後興建起一棟7層、共計98個單位的老人公寓。所有單位都會是小戶型（Studio和一居室），25%將會留給有遊民經歷的長者，25%將會留給極低收入 的長者。此外也會有部分是留給居住在列治文區內的居民。

目前大樓的設計方案正在諮詢民意。想要表達意見或者了解詳情的民眾，可以在11月9日晚上6時，參加中文會議。註冊地址：https://bit.ly/3nFM8v0，或者發送電郵至：[email protected]，也可以撥打電話：415-937-0701。