我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

選民登記10月19日截止 錯後仍可投票

記者李晗／舊金山報導
如果是到了10月20日還沒有登記的公民，無需擔心，仍然也可以參與選舉，只不過要用「臨時選票」。（本報檔案照片）
如果是到了10月20日還沒有登記的公民，無需擔心，仍然也可以參與選舉，只不過要用「臨時選票」。（本報檔案照片）

想要參與今年11月投票的美國公民，需要在10月19日（周一）之前登記成為選民，方可拿到選票。在10月19日過後，公民仍然可以臨時登記，但是將使用臨時選票來投票。

距離截止還剩不過數日，最簡單的選民登記方法就是在加州州務卿的網站註冊，然後就可以通過郵寄收到選票。註冊的網址是：https://registertovote.ca.gov/，需要的資料包括駕照、社安號碼（SSN）後四位，並且同意將駕照上的簽字用作選民簽字即可。

舊金山選務處中文發言人李懿莊說，在註冊時可以勾選是否郵寄選票、中文翻譯選票等等的選項。本次大選加州都將郵寄，但是如果在註冊的時候選擇郵寄，以後的選舉也都將會收到郵寄選票。

此外，未登記的公民，也可以親身去到各個選務處或者指定的票站中心，也可以直接登記成為選民。這樣子就可以現場拿到選票，無需等待郵寄。

如果是到了10月20日還沒有登記的公民，無需擔心，仍然也可以參與選舉，只不過要用「臨時選票」（Provisional ballot）。這些公民可以到各個票站中心登記，或者是在選舉日去到各個票站臨時登記，參與投票。

所謂臨時選票，就是信封上的顏色與正式選票不同，但是內容都是一樣的。而且臨時選票將會在選舉點票的最後才會開票，因為選務處需要用額外的時間要核對這個臨時登記的選民的資料，以及此人是否已經投票。

「華裔選民教育委員會」（CAVEC）行政主任李志威說，在當前仇外主義、歧視華人的情況下，華裔和亞裔都需要參與投票發聲，讓領導者們知道華人懂得利用選票的力量。

今年的早期投票人數也創下新高，據悉周五時舊金山選務處已經收回的選票已經超過10萬。

投票 駕照 加州

上一則

川普3種藥混合治新冠 柏加大學者：沒科學依據

下一則

加州大火災害申報 總統批了

延伸閱讀

贊成RR提案 -- 拯救加州火車

贊成RR提案 -- 拯救加州火車
MVC新規 新州人無法當場獲取新駕照

MVC新規 新州人無法當場獲取新駕照
川普移民令 下台也是障礙

川普移民令 下台也是障礙
金山列治文區 將設立選票投遞站

金山列治文區 將設立選票投遞站
舊金山市長催票：急需邁珍進入議會

舊金山市長催票：急需邁珍進入議會
加州共和黨 拒撤選票蒐集箱

加州共和黨 拒撤選票蒐集箱

熱門新聞

回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區遭運動休旅車衝撞，現場一片凌亂。（電視新聞截圖）

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

2020-10-12 00:12
因為疫情，柏克萊加大學生秋季上網課，學校人流大為減少，城市租房市場也遇冷。（記者劉先進 ／攝影）

學生上網課 柏克萊租房急凍 房東叫苦連連

2020-10-12 03:30
不少華人微信群的招租廣告顯示，月租推出優惠價。（記者劉先進 ／翻攝）

華人房東降價20～40%求出租 癡癡地等

2020-10-12 03:25
川普總統9日將紓困案的總支出提高至1.8兆，但這個新方案10日卻遭到兩黨批評，民主黨的波洛西說川普的提議是「進一步退兩步」，參院的共和黨人則說支出太大。(Getty Images)

紓困案拉鋸 1200元支票仍然在望

2020-10-11 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民