選民登記10月19日截止 錯後仍可投票

如果是到了10月20日還沒有登記的公民，無需擔心，仍然也可以參與選舉，只不過要用「臨時選票」。（本報檔案照片）

想要參與今年11月投票 的美國公民，需要在10月19日（周一）之前登記成為選民，方可拿到選票。在10月19日過後，公民仍然可以臨時登記，但是將使用臨時選票來投票。

距離截止還剩不過數日，最簡單的選民登記方法就是在加州 州務卿的網站註冊，然後就可以通過郵寄收到選票。註冊的網址是：https://registertovote.ca.gov/，需要的資料包括駕照 、社安號碼（SSN）後四位，並且同意將駕照上的簽字用作選民簽字即可。

舊金山選務處中文發言人李懿莊說，在註冊時可以勾選是否郵寄選票、中文翻譯選票等等的選項。本次大選加州都將郵寄，但是如果在註冊的時候選擇郵寄，以後的選舉也都將會收到郵寄選票。

此外，未登記的公民，也可以親身去到各個選務處或者指定的票站中心，也可以直接登記成為選民。這樣子就可以現場拿到選票，無需等待郵寄。

如果是到了10月20日還沒有登記的公民，無需擔心，仍然也可以參與選舉，只不過要用「臨時選票」（Provisional ballot）。這些公民可以到各個票站中心登記，或者是在選舉日去到各個票站臨時登記，參與投票。

所謂臨時選票，就是信封上的顏色與正式選票不同，但是內容都是一樣的。而且臨時選票將會在選舉點票的最後才會開票，因為選務處需要用額外的時間要核對這個臨時登記的選民的資料，以及此人是否已經投票。

「華裔選民教育委員會」（CAVEC）行政主任李志威說，在當前仇外主義、歧視華人的情況下，華裔和亞裔都需要參與投票發聲，讓領導者們知道華人懂得利用選票的力量。

今年的早期投票人數也創下新高，據悉周五時舊金山選務處已經收回的選票已經超過10萬。