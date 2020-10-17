我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

1989年大地震31周年 安老自助處贈應急包

記者黃少華／舊金山報導
吳宜騁建議市民在應急包中放置飲用水。（應急管理局視頻截圖）
吳宜騁建議市民在應急包中放置飲用水。（應急管理局視頻截圖）

舊金山將於17日迎來1989年大地震31周年紀念。在16日的舊金山應急管理局華文媒體圓桌會上，安老自助處華埠專員吳宜騁（Emma Yicheng Wu）講述各種防震知識，尤其是應該時刻準備的應急包。

安老自助處從2015年起開展的每一期地震安全外展項目培訓結束之後，參加者都會獲得一個紅色的應急包。

應急包內物品包括： 6包飲用水、1包壓縮餅乾、四合一的手搖式電筒、收音機、警報器、手機充電線、雨衣、保暖墊、手套、口哨、簡易醫用急救包、熒光棒、防灰塵用的N-95口罩、洗手液、KN-95口罩。

除了應急包內的水，吳宜騁建議每個人在家裡儲備72小時3加侖的水，應急包中可以再放一些瓶裝水，還可以放一些糖果和巧克力。如果家中有寵物，還需要準備額外的食物和水。要及時檢查應急包，防止食物過期。

應急包還可以放置更多的必需品。比如：現金、個人信息文件、個人藥物和處方藥、衣服與鞋子、睡袋或毛巾、清潔用品、餐具、後備車鑰匙和門匙、垃圾袋、衛生紙、幫助潔淨水的藥丸、基本工具、膠布。

吳宜騁表示，一定要預先確定緊急聯絡人。灣區的通訊網絡一旦因為地震而受損，就可以通過朋友、家庭醫生、同事、鄰居等中間人幫助傳遞訊息。中間人的聯絡方式，除了儲存在手機上，還要找一個本子寫下來，放進自己的應急包。市民還需要記下一些急救電話，包括警察、消防局、電力供應商、社區聯絡電話等。

另外，網站www.sf72.org還詳細說明了應該準備的各種應急物資。市民還可以通過軟件Nextdoor，了解社區有什麼資源可以領取。

市民還可以編輯短信「LISTOSCA」 並發送到號碼「72345」，並用「94132」作為郵編，獲得「預備加州」（LISTOS CA.）免費課程項目。

應急管理局外務特派專員林偉浩提醒，如果遇到地震，需要切記三步驟：蹲下（DROP）、尋掩護（COVER）、堅持稍等（HOLD ON）。吳宜騁說，如果人在地震發生時離桌子很遠，要就地蹲下，手要保護頸部和頭部。

地震 舊金山 手機

上一則

南灣老人院 百多人染疫12人死亡

下一則

舊金山加大：東屋崙10%有抗體 95%感染者為西裔

延伸閱讀

市警總局長：警員感染人數上升 但和是否配戴口罩無關

市警總局長：警員感染人數上升 但和是否配戴口罩無關
舊金山市長催票：急需邁珍進入議會

舊金山市長催票：急需邁珍進入議會
Dropbox宣布：員工永久在家工作

Dropbox宣布：員工永久在家工作
洛商會籲商家 提升防災意識

洛商會籲商家 提升防災意識
加勒比海地震規模5.0 波多黎各有震感

加勒比海地震規模5.0 波多黎各有震感
南加爆最活躍群震 最強4.9

南加爆最活躍群震 最強4.9

熱門新聞

回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區遭運動休旅車衝撞，現場一片凌亂。（電視新聞截圖）

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

2020-10-12 00:12
因為疫情，柏克萊加大學生秋季上網課，學校人流大為減少，城市租房市場也遇冷。（記者劉先進 ／攝影）

學生上網課 柏克萊租房急凍 房東叫苦連連

2020-10-12 03:30
不少華人微信群的招租廣告顯示，月租推出優惠價。（記者劉先進 ／翻攝）

華人房東降價20～40%求出租 癡癡地等

2020-10-12 03:25
川普總統9日將紓困案的總支出提高至1.8兆，但這個新方案10日卻遭到兩黨批評，民主黨的波洛西說川普的提議是「進一步退兩步」，參院的共和黨人則說支出太大。(Getty Images)

紓困案拉鋸 1200元支票仍然在望

2020-10-11 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民