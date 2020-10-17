1989年大地震31周年 安老自助處贈應急包

吳宜騁建議市民在應急包中放置飲用水。（應急管理局視頻截圖）

舊金山 將於17日迎來1989年大地震 31周年紀念。在16日的舊金山應急管理局華文媒體圓桌會上，安老自助處華埠專員吳宜騁（Emma Yicheng Wu）講述各種防震知識，尤其是應該時刻準備的應急包。

安老自助處從2015年起開展的每一期地震安全外展項目培訓結束之後，參加者都會獲得一個紅色的應急包。

應急包內物品包括： 6包飲用水、1包壓縮餅乾、四合一的手搖式電筒、收音機、警報器、手機 充電線、雨衣、保暖墊、手套、口哨、簡易醫用急救包、熒光棒、防灰塵用的N-95口罩、洗手液、KN-95口罩。

除了應急包內的水，吳宜騁建議每個人在家裡儲備72小時3加侖的水，應急包中可以再放一些瓶裝水，還可以放一些糖果和巧克力。如果家中有寵物，還需要準備額外的食物和水。要及時檢查應急包，防止食物過期。

應急包還可以放置更多的必需品。比如：現金、個人信息文件、個人藥物和處方藥、衣服與鞋子、睡袋或毛巾、清潔用品、餐具、後備車鑰匙和門匙、垃圾袋、衛生紙、幫助潔淨水的藥丸、基本工具、膠布。

吳宜騁表示，一定要預先確定緊急聯絡人。灣區的通訊網絡一旦因為地震而受損，就可以通過朋友、家庭醫生、同事、鄰居等中間人幫助傳遞訊息。中間人的聯絡方式，除了儲存在手機上，還要找一個本子寫下來，放進自己的應急包。市民還需要記下一些急救電話，包括警察、消防局、電力供應商、社區聯絡電話等。

另外，網站www.sf72.org還詳細說明了應該準備的各種應急物資。市民還可以通過軟件Nextdoor，了解社區有什麼資源可以領取。

市民還可以編輯短信「LISTOSCA」 並發送到號碼「72345」，並用「94132」作為郵編，獲得「預備加州」（LISTOS CA.）免費課程項目。

應急管理局外務特派專員林偉浩提醒，如果遇到地震，需要切記三步驟：蹲下（DROP）、尋掩護（COVER）、堅持稍等（HOLD ON）。吳宜騁說，如果人在地震發生時離桌子很遠，要就地蹲下，手要保護頸部和頭部。