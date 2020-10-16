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亞裔女將創人工智能App 教非母語的人說英文

編譯組／矽谷15日電
武凡(Vu Van)創辦的ELSA平台，教英語非母語人士學好英語，使用者在疫情期間大增，已有1100萬用戶。(Getty Images)
武凡(Vu Van)創辦的ELSA平台，教英語非母語人士學好英語，使用者在疫情期間大增，已有1100萬用戶。(Getty Images)

疫情造就不少成功的App，武凡(譯音，Vu Van)的成果是其中之一。她創設的人工智能平台教母語非英語者學好英語。用戶數月增至1100萬人，每月以三、四倍地增加。父母不用替孩子找學校，只要留在家裡，打開武凡的APP 「ELSA」，就可學好英語。

ELSA使用機器學習(machine learning)人工智能，蒐集大量英文非母語人士的英文，與地道美語比較。只要對App開口說英語，人工智能技術就立即察覺其中的錯誤，例如發音、用字和句子等，立即改正。

人工智能改正英語功能顯著，ELSA已獲Google支持，讓ELSA加入Google的工程師團隊，由Google工程師改善ELSA的人工智能和軟體設計。

武凡是越裔，2015年創辦ELSA時出發點來自她自己的需要。因為來自越南，史丹福讀書、後來工作，都感到英語不流利的壓力。她的親身感受是，英語不流利，發音不準確，會被歧視，信心也受影響。

她希望創造學好英語的工具。據「世界經濟論壇」資料，全球學習英語人士多達15億人，能夠創造一個學習工具，會是極佳的創業。

但她沒有人工智能和機器學習的技術，怎麼辦？

於是她用半年專心找尋合作夥伴。她每天與五名人工智能的工程師見面，希望從中找到夥伴。結果在德國的一個語音辨識技術大會上，她找到了葡葡牙籍工程師安奎拉(Xavier Anguera)。

兩人一拍即合，安奎拉跟武凡來灣區，到她在舊金山的公寓一起創業。半年後，安奎拉就做出ELSA的原型。

2016年，ELSA參加「西南之南」初創公司比賽獲獎，開始受注意，獲獎後的24小時，用戶人數增至3萬人。到2018年，平台使用人數已突破100萬，用戶分布全球100個國家。更重要的是開始有創投資金投入。

2019年，Google的人工智能部門留意到ELSA，批准旗下工程師協助改善平台的軟體。這一年ELSA又籌到1200萬元創投資金。

2020年，在大疫流行的半年，才是ELSA的轉捩點，居家避疫逼使人們留在家裡，正好使用ELSA。

ELSA有1000多個簡短課程，用戶每月付費3至6元就可使用這些課程，改善自己說英語的能力。

人工智能 Google 投資

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