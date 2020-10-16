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加州共和黨 拒撤選票蒐集箱

編譯組／美聯社電
加州共和黨設立的選票蒐集箱。(Getty Images)
加州共和黨設立的選票蒐集箱。(Getty Images)

加州的選舉官員日前說，加州多地地方發現由共和黨人設置的選票蒐集箱(ballot drop boxes)。官員說這些由私人設立的蒐集箱並非政府設立的官方(official)蒐集箱，所以是非法的。官員因此下令共和黨取消有關的蒐集箱。不過，加州共和黨人日昨表示，他們將會刪去蒐集箱的「official」字樣，但是不會取消那些蒐集箱，他們有權設立蒐集箱。

川普總統14日也發推文，支持加州共和黨人設立的選票蒐集箱。他呼籲共和黨繼續抗爭，「他們已利用這種制度很多年。」

加州共和黨發言人巴拉哈斯(Hector Baajas)承認在三個競爭激烈的國會選區中設立選票蒐集箱。這三個選區分別位於加州中谷、洛杉磯和橙縣。他說，蒐集箱是為選民提供多一種投票的選擇。

但是的選舉官員和執法官員卻說，共和黨私自設立的蒐集箱不合法，必須取消。負責選舉事務的州務卿和州檢察長都是民主黨人，而不是共和黨人。州檢察長貝西拉說，負責設立蒐集箱的人可能遭到刑事起訴。

爾灣加大的選舉法專家哈森(Rick Hasen)說，私自設立和非政府的(unofficial)選票蒐集箱是否違法，有待法院去裁決。不過他不建議私設蒐集箱，因為私設的蒐集箱不安全，而且可能會被第三者破壞。

因為疫情，加州今年已給所有選民寄發郵寄選票。但川普總統和其他共和黨人反對這種選票，認為會造成詐騙。加州使用郵寄選票已很多年，但今年卻因為疫情估計郵寄選票的數量將會創新紀錄。

加州的法律容許人們設立選票蒐集箱，負責的人在蒐集到選票後，再送交給各縣的選務局。加州的選務官員說，負責蒐集選票的人必在選票上簽名作證，有關選票才會有效。

但是加州2018年通過的法律規定，就算負責蒐集選票的人沒有簽名，縣選務局都不能將選票作廢，因為每個人的投票權都必須得到保證。因為2018年這項新法，所以共和黨人現在說他們可以蒐集選票，然後無須在選票上簽名。

加州洛尤拉法學院(Loyola Law School)的選舉教授李文森(Jessica Levinson)說，共和黨人在蒐集箱上寫上「Official」的字樣，顯然是違法的。另外，仔細分析，加州容許設立選票蒐集箱的法律，顯然是說，選民將選票投進蒐集箱，是要將選票交給負責蒐集的人。如果負責蒐集的人不肯在選民上簽名，就可能違法。

李文森說，加州共和黨設立選票蒐集箱的動機可能是製造混亂，讓選民對投票產生懷疑，最後因此而不投票。

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