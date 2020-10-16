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金山列治文區 將設立選票投遞站

記者李晗／舊金山報導
李麗嫦（左二）與陳詩敏（右二）宣布列治文區的選票投遞站。（記者李晗／攝影）
李麗嫦（左二）與陳詩敏（右二）宣布列治文區的選票投遞站。（記者李晗／攝影）

今年的選舉投票形式不同於以往，加州選民幾乎都已經收到了的選票，可以選擇郵寄給選務處、直接投遞至選票票箱、或者是選舉日當天去投票等。

然而在舊金山，大多數可供選民直接投遞的選票投遞站（ballot dropbox）都在市中心或者城市東面，西面則較少。對於，代表西面列治文區的市議員李麗嫦向選務處提出反饋，要求在列治文區設立選票投遞站。

「我非常開心向大家宣布，選務處已經告知我們，在（列治文區）Anza市立圖書館分館將會有一個選票票箱設置在此」。Anza分館的地址是550 37th Ave。

李麗嫦強調，因為現在新聞很多，大家對於郵寄選票有疑問，同時公交線路因為疫情減少服務，令民眾出行困難。因此她認為要讓選民更容易參與投票，直接將選票投遞至票箱。

正在參選市議員的陳詩敏（Connie Chan），也曾經向李麗嫦提出建議要求設立投遞站。陳詩敏說，自己與很多選民對話，包括許多華裔選民，現在是有很多的困惑。因此這個票箱可以讓選民在自己的社區中親身投票，不用跑去市中心。

上述的票箱開放時間是：10月31日至11月3日。其中，10月31日至11月1日（周六與周日）是上午10時至下午4時開放；11月2日（周一）是上午5時至下午5時開放；選舉日（11月3日周二）則是上午7時至晚上8時開放。

此外，華埠花園角廣場、大通中心（Chase Center）等也將會設置選票投遞站。全市11區的投遞站詳情可見選務處網站：https://sfelections.sfgov.org/official-ballot-drop-stations-san-francisco（可點擊中文查看中文頁面）。

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