今年「疫」外取消 北加州台灣文體會童玩節明年8．14舉辦

文體會宣布，明年將擴大舉辦童玩節活動。同時也會舉辦電影欣賞，宣揚台灣文化。（記者李榮／攝影）

北加州台灣 文化體育協會每年舉辦活動，今年原訂8月8日在庫比蒂諾舉辦國際童玩節，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 ，無法如期舉行。文體會15日在庫比蒂諾舉辦記者會，宣布明年的童玩節確定8月14日舉行；近期也將舉辦電影 欣賞會等活動，宣揚台灣文化。

傅紅玉等多位僑界鄉親都參加當日活動。文體會會長高椿惠指出，原本今年的童玩節已經請到彰化代表團前來，可惜因疫情必須取消，非常可惜。不過，明年童玩節已確定8月14日舉行，文體會也順利接洽台南、屏東、彰化、桃園等政府的代表，將共同合作。活動當天除童玩專區以外還會有國際村、科技村等主題，以及機器人比賽等。

她指出，發揚台灣文化，文體會還將舉辦方言演講比賽，無論客語、台語，或者其他語言都能參加。文體會也會舉辦多場電影欣賞，宣揚台灣的優質內容。

電影欣賞是文體會與雙向影視會社合辦，10月17將播放「後勁-王建民，突破逆境」，預告片https://youtu.be/ko-AxGU_D5s。10月24日將播放「只要我長大」，該片是泰雅族原住民部落小朋友主演，於2016年台北電影節獲最佳新演員獎、最佳導演獎、最佳剪輯獎、最佳劇情長片等獎項。