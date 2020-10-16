18歲想選學區委員 他涉偽造地址 可能面臨最高1年徒刑

18歲吉爾洛學區委員候選人賀塔多偽造住址，如被判決有罪，最高可面臨一年徒刑。（翻攝自賀塔多臉書選舉頁面）

聖他克拉拉縣地方檢察官辦公室15日指出，18歲的吉爾洛學區 委員候選人賀塔多（Jonathan Hurtado）偽造住址，在選民登記 表和候選人申請表上非法使用朋友地址。傳訊的時間未定，如果被判有罪，最高可面臨一年的有期徒刑。

賀塔多今年才從高中畢業，與母親住在莫甘山，他偽造自己的住址在吉爾洛，讓自己成為合格的候選人。

今年11月大選中，吉爾洛聯合學區將在學區內的第二、五、六選區選出任期四年的委員，以及在第三選區選出任期兩年的委員，而選區的範圍是由聖他克拉拉縣及州教育委員會批准，選民和候選人必須住在選區內，且在指定的範圍內投票 。

賀塔多今年7月31日填寫了選民登記表，謊稱自己住在吉爾洛第三選區，同時也在「偽證處罰」欄目中簽名了；8月3日他又填寫候選人申請表，填寫如上所述的地址，且在「偽證處罰」欄目中簽名；8月4日再次使用這個地址填寫了候選人的揭露訊息表，同樣有簽名。

聖縣地檢官辦公室表示，賀塔多從未住在那個地址，屋主其中一個孩子是賀塔多以前的同學，她向地檢官辦公室調查人員說，賀塔多只要求用她家地址收發信件，來證明他住在那個地址。

檢察官馬林斯基（Jason Malinsky）表示，吉爾洛的選民應該知道，賀塔多故意竄改文件，他並不是吉爾洛第三選區的合格候選人，他根本不是第三選區的居民。