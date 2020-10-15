王朝海鮮被撞 華人戶外用餐怕怕

聖荷西王朝海鮮酒家戶外用餐區11日發生嚴重車輛衝撞意外，意外現場拉起封鎖線。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 王朝海鮮酒家（Dynasty Seafood Restaurant）戶外用餐區11日發生嚴重車輛衝撞意外後，餐廳暫停營業至今，事件也導致附近商家受影響。同廣場其他商家表示，意外當下發出很大的聲響，不少華裔 老顧客都受到驚嚇，接連好幾天生意都跟著轉差，也有華裔老顧客說，戶外用餐的安全令人擔心。

王朝海鮮酒家位於聖荷西Story road上的新世紀廣場（Grand Century Mall），11日中午，有69歲男性駕駛疑似將油門誤踏為煞車，直接衝撞戶外用餐區，導致八人受傷，其中一名女傷者13日過世。

記者實地走訪意外地點，王朝酒家暫停營業中，附近其他商店有些原本就受疫情影響，沒有營業，有些則仍照常營業；中午用餐時間，仍有些越裔民眾在別間餐廳的戶外用餐區用餐、聊天。

當地其他商家華裔員工Jenny表示，新世紀廣場消費客層偏向越南裔、越裔華人 及廣東人為主，以往中午吃飯時間非常熱鬧，許多人吃完飯會到廣場內商店逛街走走，尤其王朝是老字號餐廳，許多華人特地到餐廳用餐。

Jenny心有餘悸說，事件發生當下她在店內招呼客人，突然外面發生非常大的聲響，她與客人都嚇了一大跳，立刻衝到店外，看到王朝戶外用餐區已被撞得一塌糊塗，過沒多久警車與救護車就到了，警方開始調查整起事件。

Jenny說，不少老顧客都對她說，因為發生意外，想避開一點，短時間不太想到廣場消費，店家生意難免受到影響，周圍也有其他商家跟她一樣，客流量減少。

另一位不具名的店家華裔員工表示，的確這幾天生意較輕淡，不過因為他們是服務業，有需求的人還是會上門，只是大家都來去匆匆，不多作停留，不像以前，不少人辦完事會到其他店家喝咖啡、飲料等。

華人民眾劉雪倫表示，自從發生疫情、無法在餐廳內用餐後，他們全家就再也沒有上過館子，以前只有覺得吃起飯來「風塵很大」，現在還得擔心安全意外的問題，寧可外帶回家吃，也不願意在戶外用餐。華人吳先生則表示，時不時都會聽到年長者開車因為應變能力不佳，車子衝向街邊用餐或喝咖啡的行人，大家要提高警覺。

聖荷西市府表示，市府設有Al Fresco計畫，專門讓餐館申請，將戶外用餐區設在停車場上，但王朝戶外用餐區設在停車場上，資料顯示並沒有申請許可證。戶外用餐仍有不少疑慮。