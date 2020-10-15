蘋果vs谷歌 5G新機售價差距大

蘋果的iPhone Pro Max，起價1099元，最高1399元。(Getty Images)

蘋果 推出四款5G 新iPhone ，Google也推出兩款5G新手機，但是兩個矽谷巨人的5G手機策略差別巨大；以售價來說，蘋果最便宜的5G iPhone 12 Mini，起價699元，剛好與Google最高價的5G Pixel 5相同(也是699元)。換言之，Google的最高售價，就是蘋果的最低售價。

Google的Pixel 5和蘋果iPhone 12 Mini還有一個在售價上的差異：iPhone 12 Mini的699元只是起價，那是64 GB，如果是128 GB，就要749元，如果256 GB，更要849元。Pixel 5只是一個價，就是699元，而且已有128 GB的儲藏量。

Pixel 5螢幕5.7吋，但iPhone 12 Mini只5.4吋。

Google另一款5G新機是Pixel 4a，售價更便宜，只要499元，而且不是「起價」，只一個價，儲藏量也是128 GB。

蘋果的四款5G iPhone售價都不低。除了iPhone 12 Mini要699元、749元和849元，iPhone 12要799元、849元和949元，iPhone 12 Pro要999元、1099元和1299元，iPhone 12 Pro Max要1099元、1199元和1399元。

須特別留意的是蘋果的兩款iPhone Pro機，最低的起價999元(即等於1000元)，華爾街不少分析師都指出，蘋果13日的發布會，未能說服消費者為什麼要買「千元的手機」。

分析師指出， 兩款iPhone Pro機，最大的分別是，攝影機技術比前有所推進，除了三個鏡頭，還有一新設的「LiDar」感應器，這種感應器一般只用在自駕車上，主要作用是用來測量物體的距離，因此用在攝影機上，就因為可準確測出拍攝對象的距離而調校光暗，可讓照片發揮增廣實境(augmented reality)的功能。

但是分析師指出，一般的消費者對攝影機沒有這麼高級的要求，LiDar雖好，但是卻無法說服一般消費用1000元去買新機。