我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

蘋果vs谷歌 5G新機售價差距大

編譯組／矽谷14日電
蘋果的iPhone Pro Max，起價1099元，最高1399元。(Getty Images)
蘋果的iPhone Pro Max，起價1099元，最高1399元。(Getty Images)

蘋果推出四款5GiPhone，Google也推出兩款5G新手機，但是兩個矽谷巨人的5G手機策略差別巨大；以售價來說，蘋果最便宜的5G iPhone 12 Mini，起價699元，剛好與Google最高價的5G Pixel 5相同(也是699元)。換言之，Google的最高售價，就是蘋果的最低售價。

Google的Pixel 5和蘋果iPhone 12 Mini還有一個在售價上的差異：iPhone 12 Mini的699元只是起價，那是64 GB，如果是128 GB，就要749元，如果256 GB，更要849元。Pixel 5只是一個價，就是699元，而且已有128 GB的儲藏量。

Pixel 5螢幕5.7吋，但iPhone 12 Mini只5.4吋。

Google另一款5G新機是Pixel 4a，售價更便宜，只要499元，而且不是「起價」，只一個價，儲藏量也是128 GB。

蘋果的四款5G iPhone售價都不低。除了iPhone 12 Mini要699元、749元和849元，iPhone 12要799元、849元和949元，iPhone 12 Pro要999元、1099元和1299元，iPhone 12 Pro Max要1099元、1199元和1399元。

須特別留意的是蘋果的兩款iPhone Pro機，最低的起價999元(即等於1000元)，華爾街不少分析師都指出，蘋果13日的發布會，未能說服消費者為什麼要買「千元的手機」。

分析師指出， 兩款iPhone Pro機，最大的分別是，攝影機技術比前有所推進，除了三個鏡頭，還有一新設的「LiDar」感應器，這種感應器一般只用在自駕車上，主要作用是用來測量物體的距離，因此用在攝影機上，就因為可準確測出拍攝對象的距離而調校光暗，可讓照片發揮增廣實境(augmented reality)的功能。

但是分析師指出，一般的消費者對攝影機沒有這麼高級的要求，LiDar雖好，但是卻無法說服一般消費用1000元去買新機。

Google最頂級的5G新機Pixel 5，只要699元；剛好與蘋果最便宜的5G...
Google最頂級的5G新機Pixel 5，只要699元；剛好與蘋果最便宜的5G新機iPhone 12 Mini一樣，也是699元。(Getty Images）

iPhone 5G 蘋果

上一則

反第16號提案 華人草根組織加州4地聯合示威

下一則

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

延伸閱讀

iPhone 12全球開賣不附耳機 只有「這個國家」除外

iPhone 12全球開賣不附耳機 只有「這個國家」除外
警示安全漏洞 蘋果感謝15歲高中生

警示安全漏洞 蘋果感謝15歲高中生
世說新聞／5G iPhone啥功能？ 為何有人要一口氣買五台

世說新聞／5G iPhone啥功能？ 為何有人要一口氣買五台
蘋果公布新款iPhone手機 首度支援5G 網路 料掀換機潮

蘋果公布新款iPhone手機 首度支援5G 網路 料掀換機潮
關於新iPhone 蘋果「這些事」沒告訴你

關於新iPhone 蘋果「這些事」沒告訴你
新iPhone附贈耳機走入歷史 蘋果推平價頸掛式藍牙耳機

新iPhone附贈耳機走入歷史 蘋果推平價頸掛式藍牙耳機

熱門新聞

回到廣州白雲國際機場之後，Cherry排隊等候進行核酸檢測。（圖片由Cherry提供）

華人從舊金山飛回廣州 隔離14天真難熬

2020-10-13 11:23
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
科學家預期的第二波疫情。(Getty Images)

第2波疫情正形成…加州日增確診3300例

2020-10-09 23:17
聖荷西新世紀廣場戶外用餐區遭運動休旅車衝撞，現場一片凌亂。（電視新聞截圖）

聖荷西新世紀廣場戶外用餐區 汽車衝撞8人受傷

2020-10-12 00:12
因為疫情，柏克萊加大學生秋季上網課，學校人流大為減少，城市租房市場也遇冷。（記者劉先進 ／攝影）

學生上網課 柏克萊租房急凍 房東叫苦連連

2020-10-12 03:30
不少華人微信群的招租廣告顯示，月租推出優惠價。（記者劉先進 ／翻攝）

華人房東降價20～40%求出租 癡癡地等

2020-10-12 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺