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寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

記者李榮／佛利蒙報導
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

灣區頗具知名度的寧記麻辣老闆何宜中（寧記麻辣），10月6日上午出外運動時，心肌梗塞過世，年僅56歲。何宜中過世後留下太太藍淑惠，以及兩個女兒與一個兒子，預計16日舉辦告別式。藍淑惠14日受訪時說，何宜中喜歡熱鬧個性海派、總是笑臉迎人，而且非常疼愛女兒，可以說是完美爸爸，沒想到在毫無預警下離開大家。

何宜中1977年與姊姊移民來美，最早在威斯康辛州，1979年和母親和三個兄弟姊妹搬到阿拉米達市，1998年和藍淑惠結婚。除了餐飲事業以外，他也經常在佛光山佛立門文教中心擔任義工。去年他還發心皈依三寶成為佛教徒。

藍淑惠說，何宜中身體一直不錯，雖然心臟曾裝過支架，但是固定有在跑步鍛鍊，平時也沒有異狀。當天早上9時許何宜中是到Quarry Lakes運動；大概10時30分左右，卻接到醫院的電話，才知道何宜中出了意外，在公園時就已經往生，「他出門時很正常、完全沒有跡象，那天天氣是比較冷一點。我接到電話時，小朋友還在上網課。」

何宜中早年在台灣就從事餐飲業，後來在東灣經營寧記麻辣，生意不錯；幾年前他與藍淑惠曾一度回台灣發展，後來又再返回灣區。近來因疫情的關係，他們也著重在團購上，麻辣鍋、乾麵等品項都有不少粉絲。

藍淑惠表示，做餐廳真的很辛苦，多年累積勞累，不過何宜中都會趁有空的時候運動。每周三、四通常是他們最忙的時候，而事發當日是周二，通常是備料的日子。現在何宜中突然走了，大家都很傷心；然而何宜中喜歡熱鬧、個性開朗，因此也希望大家用熱熱鬧鬧的氣氛，送老闆最後一程。寧記也會繼續經營下去。

由於仍在疫情期間，告別式會場只允許25人參加，因此家屬不舉行公祭，但舉辦網上追悼會。告別式預計16日早上10時30分開始。https://www.viewlogies.net/fremont/xzFb1kerH。Password：james（all lowercase）。

何宜中（左一）在灣區頗具知名度，沒想到56歲就心肌梗塞過世。（藍淑惠提供）
何宜中（左一）在灣區頗具知名度，沒想到56歲就心肌梗塞過世。（藍淑惠提供）

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