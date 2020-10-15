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矽谷最大騙案 女被告謀翻盤受挫

編譯組／聖荷西14日電
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）
法官駁回驗血公司Theranos創辦人荷姆斯為擺脫罪名提出的所有動議。（Getty Images）

被控12項重罪的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）8月向法院提出動議，想擺脫罪名，但遭到法官駁回。

涉嫌詐欺投資人數億元，並欺騙醫師和病人的荷姆斯，8月底在聖荷西聯邦法院向法官提六項動議，企圖脫罪，但是法官達維拉（Edward Davila）14日宣布駁回全數動議，預料原訂明年3月開始的審判將如期進行。

荷姆斯稱，由於聯邦檢察官不合理延誤提出兩份起訴書，侵犯她的快速審判權，但達維拉認為，延誤主要是她的律師團要求法院在審判前多給一些時間，後來爆發新冠疫情，又將審判日期再往後延。

達維拉表示，荷姆斯的律師辯稱，對十年的事進行審判，意味證人可能無法出席或記憶衰退，但對荷姆斯權益受損的論點過於含糊，而且大部分是他們自己的推測。達維拉還說，這案件十分複雜，兩項詐欺罪名都牽涉到多名被害者、兩名共同被告和大量證據，鑑於這種複雜性，檢察官延誤的時間不算過分。

荷姆斯在另一項動議中稱應該撤銷六項罪名，因為後來提出的兩份起訴書擴大了對她的指控，違反時效令。不過，達維拉指出，所有三份起訴書對荷姆斯提出的指控基本上都相同，因此否決動議。

荷姆斯可能面臨20年刑期，最高275萬罰款，並必須歸還投資人超過7億元的損失。聯邦政府表示，如荷姆斯被判有罪，將向她追討非法獲得的資產。

投資 詐欺 疫情

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