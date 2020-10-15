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華人房東遇租霸 被迫搬離自家

記者李晗／舊金山報導
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

聖馬刁縣一位華人房東出租房子，卻遇到不肯搬走的華裔「租霸」。房東一家人原本是房主，卻要被迫搬離自家，甚至還要睡在車裡。事情12日獲主流電視台報導。電視台在專題報導後說，租客已經在當天搬走，正是法院所訂開庭日的前一天。

NBC電視台本周一播出的調查節目中講述案件詳情。一名在餐館做廚師的單身華人楊媽媽，在聖馬刁市擁有一座房子，大兒子在柏克萊加州大學讀書，女兒和自己住在家中。

2019年8月，華人媽媽將房子中的一個房間出租給了另一位華人蔣姓（譯音）女租客。當時華人媽媽、女兒及租客共同居住在房子裡。不料此後糾紛不停，演變成為激烈的爭吵與相互騷擾。

具體的糾紛內容，房東一方指蔣有「陌生的訪客」（strange visitors）。同時根據NBC台的畫面，可以看到雙方有爭執拍門，且房東一方指租客會開水龍頭數小時，造成漏水損壞房屋。

據悉這位女租客擁有法律背景，從事相關工作。她曾經在聖馬刁縣法庭被記者追訪，但是並未有做太多回應，只是否認房東一方的指控。

案件曲折的另一個地方在於，房東一家要求租客搬走，但是她不肯搬走。這導致房東一家人為了精神健康和安全，反而被迫搬走，大兒子還被迫要睡在車內。

在過去13個月內，因為雙方多次報警，聖馬刁市警察局共計來過這個住址31次。但是房東與租客的事情屬於民事糾紛，所以租客不肯搬走，警方也無可奈何。

最終房東一家忍無可忍，在2019年12月，向聖馬刁縣高等法院提起逼遷（Eviction）訴訟。然而，訴訟也因為疫情的原因被迫延遲推後。兒子說，事情已經造成了母親的心理崩潰（mental breakdown），他自己也心理崩潰。

在逼遷訴訟的開庭日之前，租客蔣女搬走了。

事件中幫助楊媽媽的是草根團體「灣區屋主聯盟」（BAHN）。聯盟內的董事成員潘丹透露，雖然楊媽媽一直想要息事寧人，但是最終還是願意讓事件曝光。據悉楊媽媽一家也會向租客追討欠租和賠償破壞的費用。

租客在法院外被NBC電視台追訪。（電視新聞截圖）
租客在法院外被NBC電視台追訪。（電視新聞截圖）

租客 房東 華人

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