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舊金山招募選舉日義工 津貼200元

記者李晗／舊金山報導

在COVID-19疫情下，舊金山一如過往的選舉，會在選舉日當天於各社區開設總計588個投票站，讓選民可以親身到場投票或者遞交選票。因此選務處在招募11月3日選舉日當天的工作人員，符合資格的話也可以獲得大約200元津貼。

每一個投票站需要4至5位投票站工作人員，要招募和培訓為數近3000人的義工隊伍並非易事。投票站工作人員的共同使命是維護選民權利，職責包括：布置投票站，確保在上午7時正準時開放服務選民；使用選區的選民名冊核對前來投票的選民身份和派發選票；在投票結束後關閉投票站並交接保管的選舉材料。

投票站工作人員屬義工性質，他們會獲得180元至240元的津貼作為酬勞。申請者必須是綠卡居民或者是公民。

由於舊金山華人選民眾多，特別需要能夠說中英雙語的志願人士加入。有意參加投票站工作的人士，可以打電話 (415) 554-4375 和(415) 554-4395 聯絡選務處，或者登陸選務處的中文網頁：https://sfelections.sfgov.org/%E6%93%94%E4%BB%BB%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%AB%99%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E4%BA%BA%E5%93%A1。

選務處早於本月5日開放市政廳戶外投票中心為選民提供全面服務，包括登記，投票及遞交填妥的郵寄選票等。戶外投票中心原定於下周末起開放周六及周日服務，鑑於選民反應熱烈，選務處決定提前於本周六10月17日起開始提供周末投票服務。

投票 舊金山 疫情

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