長榮航空今年起贊助「黑潮台灣永續海洋計畫」，支持臺灣東部海域鯨豚生態及海洋環境調查，此外，長榮航空「ESG服務隊」亦實際投入海上觀測與調查任務，共同為海洋生態保育貢獻心力。

長榮航空25日於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2026第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，勇奪七項永續大獎。其中「全球企業永續獎（GCSA）」《永續報告書獎》首次榮獲金獎殊榮，展現永續資訊揭露品質持續精進的成果；同時獲頒「台灣企業永續獎（TCSA）」《永續綜合績效－台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告書－白金獎》，以及《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》、《創新成長領袖獎》四項單項績效獎，由長榮航空孫嘉明總經理親自出席領獎，彰顯長榮航空在永續發展所有面向的卓越成果與深厚實力。

長榮航空於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2026第九屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，首度獲頒「全球企業永續獎（GCSA）」《永續報告書獎–金獎》，並榮獲「台灣企業永續獎（TCSA）」《永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》等共七項大獎，由國家發展委員會高仙桂副主委（左）頒獎給長榮航空孫嘉明總經理（右）。

長榮航空持續將永續理念融入企業經營，從氣候行動、自然保育、社會參與到永續供應鏈管理，皆以具體行動推動永續轉型。透過與長榮空廚合作，將航餐製作過程產生的廢食用油回收再利用，由台塑石化透過共煉製程轉化為永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），再由長榮航空添加於實際營運航班，打造「從餐桌到天空」的循環經濟模式；同時結合「綠運輸計畫」，鼓勵企業客戶共同參與減碳行動，串聯上下游價值鏈降低航空運輸碳足跡，展現兼顧營運績效與環境永續的創新成果。

長榮航空獲頒「全球企業永續獎（GCSA）」《永續報告書獎–金獎》及「台灣企業永續獎（TCSA）」《永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》、《創新成長領袖獎》共七項大獎，彰顯長榮航空在永續發展所有面向的深厚實力。

在生物多樣性倡議與社會參與方面，於2026年贊助「黑潮台灣永續海洋計畫」，支持臺灣東部海域鯨豚生態及海洋環境長期調查，透過水下聲學、環境DNA分析及海洋廢棄物調查等科學方式，累積珍貴海洋生態資料。此外，長榮航空「ESG服務隊」亦實際投入海上觀測與調查任務，藉由志工參與及環境教育，深化員工對生物多樣性議題的認識，並結合研究團隊與在地組織，共同為海洋生態保育貢獻心力。

長榮航空今年起贊助「黑潮台灣永續海洋計畫」，支持臺灣東部海域鯨豚生態及海洋環境調查，此外，長榮航空「ESG服務隊」亦實際投入海上觀測與調查任務，共同為海洋生態保育貢獻心力。

在永續治理方面，長榮航空今年正式簽約加入國際航空運輸協會（IATA）永續採購（Sustainable Procurement）計畫，成為全球首批，也是台灣首家且唯一參與該計畫的航空公司。同時，為期三年的「EVA永續願景—綠色供應鏈計畫」，共累計28家供應商參與，提出42項減碳提案，總減碳量超過5萬噸CO2e。為進一步深化供應鏈永續合作，長榮航空預計於2027年啟動培力計畫，攜手供應鏈夥伴共同提升永續管理能力，持續擴大綠色供應鏈影響力。

展望未來，長榮航空將持續深化永續理念與企業營運策略的整合，攜手員工、旅客、供應鏈夥伴及社會各界，積極推動環境保護、社會共融及永續治理，並透過創新思維與跨界合作，提升企業韌性與永續競爭力，為航空產業及社會創造長期價值。