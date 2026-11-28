AI摘要 文章摘要整理： 行天下旅遊推出2027年3月28日出發的20天18晚「錦繡中華」豪華團，走訪北京、西安、上海、三峽、桂林及香港等地，11月30日前報名可享每人US$200折扣。

位於聖蓋博 的Xing Travel行天下旅遊，推出「煙花三月·錦繡中華」20天18 晚超豪華全覽行程，訂於2027年3月28日由洛杉磯 出發。行程名稱取自李白名句「煙花三月下揚州」，三月下旬正值春暖花開，是遊覽中國舒適的季節之一。旅程串連北京、西安、上海、蘇州、荊州、長江三峽、重慶（見圖）、桂林、陽朔及香港，一次走遍大江南北的經典名勝。

旅程從北京展開，旅客將走訪天安門 廣場、故宮與天壇，並以北京烤鴨歡迎晚宴揭開序幕；隔日登上萬里長城，在鳥巢外拍照留念，還可乘坐人力三輪車穿梭胡同、走進當地人家。接著飛往古都西安，參觀兵馬俑及大雁塔廣場，感受千年帝都的歷史厚度。之後飛抵上海，漫步城隍廟、南京路與外灘，參觀上海博物館，並安排一日遊至蘇州，欣賞留園的江南園林之美及山塘街風情，再飛往荊州遊覽古城牆與荊州博物館。

行程的一大亮點，是在宜昌登上五星級長江遊輪，入住陽台房，展開四晚三峽之旅。遊輪途經三峽大壩並安排上岸參觀，旅客可遊覽神女溪，在船上飽覽瞿塘峽、巫峽與西陵峽的壯麗風光，並登岸遊覽豐都鬼城，最後抵達山城重慶。離船後搭乘高鐵前往桂林，乘竹筏漫遊灕江，走訪陽朔西街與少數民族村落，參觀茶園體驗茶藝並遊覽象鼻山。最後搭高鐵前往香港，遊覽淺水灣與赤柱市集、品嘗港式點心。

團費包含國際往返機票、三段國內航班及兩段高鐵，各大城市入住五星級酒店（陽朔為四星級以上），並含行程所列餐食、景點門票、全程旅遊巴士及國語導遊。團費原價每人US$3,999，2026年11月30日前報名每人立減US$200，優惠價每人US$3,799起，雙人一房合計省US$400；自理國際機票者低至每人US$2,799起。

行天下旅遊電話626-545-2600，地址101 E Valley Blvd, Unit 2, San Gabriel，官網xingtravel.net或電郵[email protected]。