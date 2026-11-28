AI摘要 文章摘要整理： 2015年柴可夫斯基大賽銀牌得主George Li將於12月6日在蘇卡表演藝術中心獨奏，曲目涵蓋舒曼、德布西與穆索斯基，門票目前仍在發售中。

年底南加州 古典樂壇的重點演出即將登場。2015年國際柴可夫斯基音樂大賽銀牌得主、鋼琴家George Li（黎卓宇，見圖），將於12月6日（週日）下午3時，在阿利索維耶荷(Aliso Viejo)的蘇卡表演藝術中心(Soka Performing Arts Center, 1 University Drive, Aliso Viejo)舉行獨奏會。演出日期漸近，門票仍在發售中，想去的樂迷建議早點訂位，以免向隅。

這場獨奏會的上半場是舒曼的兩部作品：舒曼的第一號作品《阿貝格變奏曲》寫於青年時期，充滿朝氣；《大衛同盟舞曲》則把作曲家內心熱情奔放與內省沉靜兩種性格寫成一場對話。George Li曾把《大衛同盟舞曲》收進最新專輯《Movements》，這張專輯獲英國古典樂雜誌《留聲機》(Gramophone)評為2024年8月最佳古典新錄音之一。

接下來是德布西《映像》第一冊。從〈水中倒影〉的波光到〈運動〉的靈巧節奏，可以聽到印象派鋼琴音樂的色彩變化。壓軸的穆索斯基《展覽會之畫》是很多樂迷熟悉的名曲，全曲從陰森古怪的〈侏儒〉一路推到輝煌壯闊的〈基輔大門〉，只用一架鋼琴營造出管弦樂團般的音量與色彩，非常考驗演奏者的技巧和想像力。

George Li 8歲在波士頓史坦威廳首次舉行獨奏會，11歲登上紐約卡內基音樂廳，15歲應邀到白宮為歐巴馬總統演奏。比賽方面，他9歲前就在辛辛那提世界鋼琴大賽及維吉尼亞·華林國際鋼琴大賽各獲第二名，14歲拿下庫柏國際鋼琴大賽及青年音樂家國際甄選(Young Concert Artists International Auditions)首獎。

門票30美元起，演出者、日期、場地、曲目及票價如有變動，以主辦單位公告為準。本場由橙縣愛樂協會(Philharmonic Society of Orange County)與蘇卡表演藝術中心聯合主辦。 購票方式：橙縣愛樂協會：(949)553-2422（英語）；上網philharmonicsociety.org。蘇卡表演藝術中心：(949)480-4278（英語）；上網performingarts.soka.edu。