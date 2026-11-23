長榮航空除榮獲最高榮譽「2027全球五星級航空（2027 APEX Five Star Global Airline）」外，同時拿下「大中華區最佳機上網路（Best Wi-Fi in Greater China）」區域冠軍，一舉抱回兩項大獎肯定。

國際航空乘客體驗協會（APEX）19日在新加坡舉行年度頒獎典禮，長榮航空再度獲得國際肯定，除了榮獲最高榮譽「2027全球五星級航空（2027 APEX Five Star Global Airline）」外，同時拿下「大中華區最佳機上網路（Best Wi-Fi in Greater China）」區域冠軍，一舉抱回兩項大獎肯定。

長榮航空除榮獲最高榮譽「2027全球五星級航空（2027 APEX Five Star Global Airline）」外，同時拿下「大中華區最佳機上網路（Best Wi-Fi in Greater China）」區域冠軍，一舉抱回兩項大獎肯定。

APEX及未來旅行體驗（FTE, Future Travel Experience）共同主辦的年度博覽會，向來是全球航空產業最具指標性的國際盛會之一，現場匯聚了最新穎的航空科技與客艙解決方案，致力於為航空業者及機場打造兼顧營運效益與卓越服務的創新藍圖。

備受國際航空業界矚目的「APEX航空大獎（Airline Awards）」與「最佳類別大獎（Best Awards）」，評選含蓋全球超過600家航空公司，依據逾百萬名真實旅客的搭乘回饋，並經由獨立第三方專業機構進行嚴格審核，針對座椅舒適度、客艙服務、機上餐飲、娛樂系統及網路連線等五大核心指標進行全方位評比，反映旅客對航空公司的真實感受。

國際航空乘客體驗協會APEX今年於新加坡舉行頒獎典禮，由長榮航空新加坡分公司總主任馬瑜光（右）代表領獎。

安全及服務始終是長榮航空堅持的核心價值，為提供旅客更舒適的飛行體驗，長榮航空近年積極投入客艙硬體與數位服務優化，與持續精進各機隊的座椅設計及舒適度，並提升高空無線網路的連線品質與服務覆蓋率，讓商務與休閒旅客在雲端也能享受流暢無阻的數位體驗。此外，長榮航空在機上備品與餐飲美學上亦不斷創新，攜手國際知名品牌與星級餐飲團隊，為各艙等旅客量身打造兼具質感、舒適的空中旅程。

長榮航空拿下「大中華區最佳機上網路（Best Wi-Fi in Greater China）」區域冠軍，讓商務與休閒旅客在雲端也能享受流暢無阻的數位體驗。

長榮航空於國際服務品質與飛安紀錄獲獎連連，除了此次在APEX大獎寫下亮眼成績外，今年亦連續11年獲得SKYTRAX五星級航空公司及多項「全球航空大獎」殊榮，更榮獲Travel + Leisure頒發的2026全球最佳國際線航空公司第1名，長榮航空將秉持精益求精的精神，持續投入機隊軟硬體更新，致力為全球旅客締造更安全、舒適且充滿溫度的飛行旅程。