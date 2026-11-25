爾灣市議員劉令淳（左）為美國富通金融 總裁許立德及夫人醫師Katherine Lin頒發賀狀。

AI摘要 文章摘要整理： 美國富通金融在南加爾灣成立分公司，藉由與多家保險金融機構合作，擴大橙縣服務網絡，為家庭與企業提供多元財富規劃。

美國富通金融(American Wealthlink Financial & Insurance Services)近日於南加橙縣爾灣 舉行分公司開幕典禮，正式拓展橙縣服務版圖。

現場嘉賓雲集，包括爾灣市議員劉令淳(Melinda Liu)、合作機構代表如Voya Financial、Pacific Life（美國太平洋人壽）、Nationwide及Allianz（安聯集團）等，展現美國富通金融與業界夥伴長期合作的緊密關係。相關合作資源涵蓋人壽保險 、退休儲蓄、員工福利、長期照護及財務保障等領域。

總裁許立德(Luis Hsu)表示，美國富通金融公司總部設於鑽石吧市，長期為個人、家庭及企業提供保險保障、退休規劃及財務管理等相關服務。隨著爾灣分公司的成立，公司將進一步拓展橙縣及周邊地區的服務網絡，結合與全美多家主要保險及金融機構的合作資源，為不同人生階段的家庭及企業客戶提供多元化的保障與財務規劃選擇。

爾灣市議員劉令淳出席並致賀，肯定企業深耕當地、拓展服務的努力，期盼透過新據點與當地居民建立更緊密的聯繫。許立德及夫人醫師Katherine Lin、劉令淳及國際大使命教會主任牧師陳嘉正與夫人Lorraine Chen等嘉賓在現場倒數聲中一同剪綵，象徵爾灣分公司正式啟用。

美國富通金融近日於南加橙縣爾灣舉行分公司開幕典禮。