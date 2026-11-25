AI摘要 文章摘要整理： Crestview Cadillac推出2026 OPTIQ Sport電動休旅租賃方案，每月$468加稅、24個月，並提供中文服務與多款Cadillac車型選擇。

深耕南加州 的Crestview Cadillac西柯汶納凱迪拉克，以完整的銷售及售後服務贏得顧客信賴。車行由General Manager Ted Hwang帶領專業團隊服務顧客，銷售顧問Julie及Avia為顧客提供車款選購、試駕及購車諮詢。車行特別提供中文服務，從了解不同Cadillac車款、安排試駕，到購車、融資，以及後續的車輛維修保養，都有專業團隊全程協助，讓習慣以中文溝通的顧客也能輕鬆安心地挑選心儀的愛車。

近期車行主推的2026 OPTIQ Sport（見圖），是Cadillac電動車 陣容中最容易入手的豪華五人座休旅車，也是不少車主首次踏入全電駕馭的理想選擇。2026年款OPTIQ動力全面升級，單馬達後輪驅動版本即有315匹馬力，另可選配雙馬達四輪驅動，馬力高達440匹；滿電續航力依GM估算最高可達約317英里，日常通勤或週末出遊都從容自在。充電方面，新款OPTIQ內建NACS充電埠，可直接使用Tesla Supercharger超級充電網絡，大幅提升長途行車的便利性。車廂內配備33吋LED大型顯示幕，後車廂空間最多達26立方英呎。

為迎接年底購車季，Crestview Cadillac現推出2026 OPTIQ Sport(VIN TS116606)租賃優惠，每月$468加稅，租期24個月，簽約時付$4,980，無需保證金；稅金、車輛所有權與牌照費另計，須持有GM租賃車輛方可適用。該車建議零售價為$54,820，24期月付總額$11,232，租約結束時可選擇購車，價格於簽約時確定。

除了OPTIQ之外，Crestview Cadillac也提供CT4、CT5、XT4、XT5、XT6、Escalade及V-Series等多款新車，以及LYRIQ、VISTIQ與Escalade IQ等全電動車款，並備有原廠認證二手車供顧客選擇。

Crestview Cadillac歡迎預約試駕，地址為2700 E. Garvey Ave. South, West Covina，電話626-966-7441。官網www.crestview-cadillac.com。