雪朗峰纜車。（雄獅旅遊提供，瑞士蘇黎世旅遊局FAM TOUR）

AI摘要 文章摘要整理： 雄獅旅遊推出黑色星期五促銷，涵蓋極光、歐洲、中南美與亞洲行程，主打直接折價與全期一致優惠，吸引北美華人提早預訂2027年旅程。

隨著感恩節 與黑色星期五 購物季正式登場，旅遊市場也迎來年度最強折扣檔期。看準北美華人規劃明年春節及春夏出遊的熱潮，雄獅旅遊Lion Travel宣布推出「黑色星期五」全線旅遊盛典，精選加拿大極光、歐洲經典、中南美深度遊以及亞洲全線商品，祭出直接折價優惠，讓消費者以超值價格預訂2027年的夢想旅程。

冬季最受北美旅客歡迎的極光之旅是本次促銷的重點之一。雄獅旅遊推出多款加拿大黃刀鎮(Yellowknife)旗艦行程，其中「旗艦黃刀鎮4日遊」安排連續三晚夜觀極光，包含入住一晚「360度玻璃帳篷營地」，以及一晚造訪最熱門的觀賞場域Aurora Village，原價1,089美元起，黑五 期間現折100美元。若希望省去轉機規劃的煩惱，也可選擇含溫哥華往返黃刀鎮團體機票的版本，原價1,489美元起，黑五現折150美元。

除了冬季限定行程，本次黑五促銷也鎖定明年春夏的長線旅遊市場。「春遊經典全覽義大利10日」一次走訪羅馬鬥獸場、失落龐貝、天空之城等世界遺產，並安排絕美卡布里島與威尼斯貢多拉遊船，品嚐道地義式美食，原價3,220美元，黑五特惠現折100美元，優惠價3,120美元。嚮往南美秘境的旅客，則可考慮「ML五星秘魯太陽祭」，親身參與年度文化盛事「秘魯太陽祭」，並網羅馬丘比丘、的的喀喀湖與納斯卡線等經典地標，原價8,800美元，黑五優惠價8,700美元。

雄獅旅遊同步推出東北亞、中國大陸、東南亞跟團遊全產品7% OFF的折扣，無論是日韓賞櫻、台灣環島或東南亞度假，都能享有全期一致的直接折價。

雄獅旅遊表示，本次黑色星期五活動主打「直接折價、全期優惠一致」，名額有限，建議民眾及早卡位。詳情可上官網https://www.liontravel.us/zh-tw/，或去電626-569-9238，地址為9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte。