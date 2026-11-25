雄獅Lion Travel黑五年終鉅獻 全線旅遊折扣
雄獅旅遊推出黑色星期五促銷，涵蓋極光、歐洲、中南美與亞洲行程，主打直接折價與全期一致優惠，吸引北美華人提早預訂2027年旅程。
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雄獅旅遊推出黑色星期五促銷，涵蓋極光、歐洲、中南美與亞洲行程，主打直接折價與全期一致優惠，吸引北美華人提早預訂2027年旅程。
隨著感恩節與黑色星期五購物季正式登場，旅遊市場也迎來年度最強折扣檔期。看準北美華人規劃明年春節及春夏出遊的熱潮，雄獅旅遊Lion Travel宣布推出「黑色星期五」全線旅遊盛典，精選加拿大極光、歐洲經典、中南美深度遊以及亞洲全線商品，祭出直接折價優惠，讓消費者以超值價格預訂2027年的夢想旅程。
冬季最受北美旅客歡迎的極光之旅是本次促銷的重點之一。雄獅旅遊推出多款加拿大黃刀鎮(Yellowknife)旗艦行程，其中「旗艦黃刀鎮4日遊」安排連續三晚夜觀極光，包含入住一晚「360度玻璃帳篷營地」，以及一晚造訪最熱門的觀賞場域Aurora Village，原價1,089美元起，黑五期間現折100美元。若希望省去轉機規劃的煩惱，也可選擇含溫哥華往返黃刀鎮團體機票的版本，原價1,489美元起，黑五現折150美元。
除了冬季限定行程，本次黑五促銷也鎖定明年春夏的長線旅遊市場。「春遊經典全覽義大利10日」一次走訪羅馬鬥獸場、失落龐貝、天空之城等世界遺產，並安排絕美卡布里島與威尼斯貢多拉遊船，品嚐道地義式美食，原價3,220美元，黑五特惠現折100美元，優惠價3,120美元。嚮往南美秘境的旅客，則可考慮「ML五星秘魯太陽祭」，親身參與年度文化盛事「秘魯太陽祭」，並網羅馬丘比丘、的的喀喀湖與納斯卡線等經典地標，原價8,800美元，黑五優惠價8,700美元。
雄獅旅遊同步推出東北亞、中國大陸、東南亞跟團遊全產品7% OFF的折扣，無論是日韓賞櫻、台灣環島或東南亞度假，都能享有全期一致的直接折價。
雄獅旅遊表示，本次黑色星期五活動主打「直接折價、全期優惠一致」，名額有限，建議民眾及早卡位。詳情可上官網https://www.liontravel.us/zh-tw/，或去電626-569-9238，地址為9650 Telstar Ave, Unit A, Room 135, El Monte。
本次黑五活動涵蓋加拿大極光、歐洲經典、中南美深度遊與亞洲全線商品，並同步推出東北亞、中國大陸、東南亞跟團遊全產品7% OFF。 旗艦黃刀鎮4日遊可連續3晚夜觀極光，含360度玻璃帳篷營地與Aurora Village，原價1,089美元起現折100美元；含溫哥華往返機票版本則現折150美元。 義大利10日行程原價3,220美元現折100美元，售價3,120美元；秘魯太陽祭行程原價8,800美元售價8,700美元。東北亞、中國大陸與東南亞跟團遊則享全產品7% OFF。
精華 FAQ
本次黑五活動涵蓋加拿大極光、歐洲經典、中南美深度遊與亞洲全線商品，並同步推出東北亞、中國大陸、東南亞跟團遊全產品7% OFF。
旗艦黃刀鎮4日遊可連續3晚夜觀極光，含360度玻璃帳篷營地與Aurora Village，原價1,089美元起現折100美元；含溫哥華往返機票版本則現折150美元。
義大利10日行程原價3,220美元現折100美元，售價3,120美元；秘魯太陽祭行程原價8,800美元售價8,700美元。東北亞、中國大陸與東南亞跟團遊則享全產品7% OFF。
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