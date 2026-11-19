美國富通金融（American Wealthlink Financial & Insurance Services）近日於南加橙縣爾灣舉行分公司開幕典禮。

美國富通金融（American Wealthlink Financial & Insurance Services）近日於南加橙縣爾灣舉行分公司開幕典禮，正式拓展橙縣服務版圖。

現場嘉賓雲集，包括爾灣市議員劉令淳（Melinda Liu）、合作機構代表如Voya Financial、Pacific Life（美國太平洋人壽）、Nationwide及Allianz（安聯集團）等，展現美國富通金融與業界夥伴長期合作的緊密關係。相關合作資源涵蓋人壽保險、退休儲蓄、員工福利、長期照護及財務保障等領域。

爾灣市議員劉令淳（左）為 美國富通金融 總裁許立德（Luis Hsu）及夫人醫師Katherine Lin頒發賀狀。

總裁許立德（Luis Hsu）表示，美國富通金融公司總部設於鑽石吧市，長期為個人、家庭及企業提供保險保障、退休規劃及財務管理等相關服務。隨著爾灣分公司的成立，公司將進一步拓展橙縣及周邊地區的服務網絡，結合與全美多家主要保險及金融機構的合作資源，為不同人生階段的家庭及企業客戶提供多元化的保障與財務規劃選擇。

爾灣市議員劉令淳出席並致賀，肯定企業深耕當地、拓展服務的努力，期盼透過新據點與當地居民建立更緊密的聯繫。

許立德及夫人醫師Katherine Lin、劉令淳及國際大使命教會主任牧師陳嘉正與夫人Lorraine Chen等嘉賓在現場倒數聲中一同剪綵，象徵爾灣分公司正式啟用。

隨後，現場舉行香檳祝酒儀式，與會嘉賓、合作夥伴及公司團隊合影留念，共同慶祝美國富通金融邁入新的發展階段。未來，公司將持續深耕南加州市場，拓展服務據點，為更多家庭及企業提供專業、多元的保險與財富規劃服務。