AI摘要 文章摘要整理： 2026年洛杉磯國際車展於11月20日至29日登場，以多元動力與戶外冒險為主軸，集結各品牌新世代SUV、試駕體驗與經典車展演。

汽車迷與家庭買家年度期待的盛事來了，由雪佛龍(Chevron)與Techron聯名贊助的2026年洛杉磯 國際車展（LA Auto Show，見圖），11月20日至29日在洛杉磯會議中心掀起一場結合科技、速度與生活風格的狂歡。今年以「多元動力」與「戶外冒險」為兩大主軸，從未來的豪華純電SUV 、硬派越野巨獸到珍稀超跑與經典電影車，為期10天的車展將帶來視覺饗宴。

新世代SUV在本次展覽中展現出技術進化。Toyota新一代RAV4 正式宣告全面轉向混合動力，其中PHEV插電式油電車型動力一舉飆升至320匹馬力級距，將節能與性能結合；全新登場的純電Highlander則主打七人座大空間，揭開大型家庭SUV電動化的新頁。Honda陣營同樣看點十足，除延長硬派風格的Passport TrailSport及兼具省油機能的CR-V TrailSport Hybrid外，現場更曝光「Honda Base Station」露營拖車概念原型，以輕量模組化設計大膽想像未來家庭露營生活。

此外，Nissan導入e-POWER獨家技術的Rogue Hybrid，提供極致平順的加速與超高燃油效率；Kia Telluride Hybrid憑藉329匹馬力與寬敞三排座吸引家庭客群；具未來感與頂級奢華座艙的Genesis GV90旗艦純電SUV更是鎂光燈焦點。而備受矚目的Rivian R2兼具通勤與探險性格，預估330英里的優異續航力震撼純電休旅市場。更值得關注的是，中國汽車品牌富古汽車(Fullgood Motor)也首度登陸美國，公開展示旗下「SUMMER」混合動力車，讓南加州車迷能近距離體驗稀有的中國品牌魅力。

除了靜態觀展，現場更打造專屬室內外試駕跑道，提供數十款新車供民眾親自上手，甚至能直接開上洛杉磯市區街道；經典的「Camp Jeep」越野挑戰區將帶領參加者體驗地形征服感。娛樂與文化方面，知名喜劇演員Gabriel "Fluffy" Iglesias將獨家展出個人珍藏的5輛Volkswagen經典巴士，搭配現場諸多電影經典神車與超跑，精彩程度讓人目不暇給。

無論是想一口氣比較各大品牌、挑選夢幻座駕，還是單純體驗在地汽車文化，這場盛會都不容錯過。展期內成人Any Day票價為$25；65歲以上長者與6至12歲兒童票為$13；6歲以下兒童免費入場。

活動即日起開放購票，更多詳細展覽資訊與即時線上掃碼購票服務（小圖），至官方網站laautoshow.com查詢。