牛肉卷餅

AI摘要 文章摘要整理： 深耕南加州二十餘年的魯味居將於2026年11月23日在阿罕布拉舉辦加盟推介會，介紹品牌、產品與連鎖模式，邀請業界共談中餐市場新機遇。

深耕南加州 二十餘年的中餐品牌魯味居(101 Noodle Express)(見圖)，將於2026年11月23日（星期一）上午11:30，在阿罕布拉市(Alhambra)餐廳舉辦連鎖加盟推介會，誠邀餐飲行業投資者、餐廳買賣經紀人、商業併購公司及投資機構代表參加，共同探討美國中餐連鎖化發展的新機遇。

魯味居以傳承中國北方傳統麵食文化而聞名，憑藉招牌牛肉卷餅、山東德州 扒雞、手工小籠湯包及經典牛肉麵等特色美食，贏得華人 及美國主流消費者的喜愛。

其中，招牌牛肉卷餅曾受到著名美食評論家Jonathan Gold的高度關注，並多次獲得《洛杉磯時報》《LA Weekly》等美國主流媒體報導，成為南加州代表性的中餐美食之一。

作為扎根美國多年的中餐品牌，魯味居堅持傳統風味與品質，同時積極探索中央廚房、標準化運營及連鎖加盟發展模式，致力於降低餐廳經營的技術門檻，為更多投資者創造參與中餐市場發展的機會。

本次推介會將介紹品牌發展歷程、特色產品、加盟運營體系、市場前景及總部支援服務，並安排現場答疑和商務交流。

活動地址：

1408 E Valley Blvd., Alhambra, CA 91801

報名方式：

11月21日前發送短信至(626) 679-7990，注明全名及公司名稱。提前報名並準時抵達的貴賓，現場備有簡餐招待。

魯味居