魯味居中餐 11月23日辦連鎖加盟推介會
深耕南加州二十餘年的魯味居將於2026年11月23日在阿罕布拉舉辦加盟推介會，介紹品牌、產品與連鎖模式，邀請業界共談中餐市場新機遇。
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深耕南加州二十餘年的魯味居將於2026年11月23日在阿罕布拉舉辦加盟推介會，介紹品牌、產品與連鎖模式，邀請業界共談中餐市場新機遇。
深耕南加州二十餘年的中餐品牌魯味居(101 Noodle Express)(見圖)，將於2026年11月23日（星期一）上午11:30，在阿罕布拉市(Alhambra)餐廳舉辦連鎖加盟推介會，誠邀餐飲行業投資者、餐廳買賣經紀人、商業併購公司及投資機構代表參加，共同探討美國中餐連鎖化發展的新機遇。
魯味居以傳承中國北方傳統麵食文化而聞名，憑藉招牌牛肉卷餅、山東德州扒雞、手工小籠湯包及經典牛肉麵等特色美食，贏得華人及美國主流消費者的喜愛。
其中，招牌牛肉卷餅曾受到著名美食評論家Jonathan Gold的高度關注，並多次獲得《洛杉磯時報》《LA Weekly》等美國主流媒體報導，成為南加州代表性的中餐美食之一。
作為扎根美國多年的中餐品牌，魯味居堅持傳統風味與品質，同時積極探索中央廚房、標準化運營及連鎖加盟發展模式，致力於降低餐廳經營的技術門檻，為更多投資者創造參與中餐市場發展的機會。
本次推介會將介紹品牌發展歷程、特色產品、加盟運營體系、市場前景及總部支援服務，並安排現場答疑和商務交流。
活動地址：
1408 E Valley Blvd., Alhambra, CA 91801
報名方式：
11月21日前發送短信至(626) 679-7990，注明全名及公司名稱。提前報名並準時抵達的貴賓，現場備有簡餐招待。
活動訂於2026年11月23日星期一上午11:30，在阿罕布拉市的魯味居餐廳舉行，地址為1408 E Valley Blvd., Alhambra, CA 91801。 主辦方誠邀餐飲行業投資者、餐廳買賣經紀人、商業併購公司及投資機構代表出席，期望共同討論美國中餐連鎖化發展的合作機會。 推介會將介紹品牌發展歷程、招牌牛肉卷餅與小籠湯包等特色產品、加盟運營體系、市場前景及總部支援服務，並安排現場答疑與商務交流。
精華 FAQ
活動訂於2026年11月23日星期一上午11:30，在阿罕布拉市的魯味居餐廳舉行，地址為1408 E Valley Blvd., Alhambra, CA 91801。
主辦方誠邀餐飲行業投資者、餐廳買賣經紀人、商業併購公司及投資機構代表出席，期望共同討論美國中餐連鎖化發展的合作機會。
推介會將介紹品牌發展歷程、招牌牛肉卷餅與小籠湯包等特色產品、加盟運營體系、市場前景及總部支援服務，並安排現場答疑與商務交流。
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