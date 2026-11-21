AI摘要 文章摘要整理： Lotus推出感恩節限時特賣，智能馬桶與TOTO代理商品同步降價，其中通暢型主打無藥物通便功能，吸引重視健康與舒適的家庭選購。

智能馬桶品牌Lotus，啟動感恩節 限時特大促銷，最高可享半價以上優惠。舒適型249美元起，Lotus通暢型499美元起，活動將持續至11月底，希望藉此讓更多家庭以實惠價格體驗智慧科技。

此外，Lotus亦為TOTO全面代理商，旗下Neorest RS全自動一體機3399美元、馬桶和Washlet等同步推出感恩節折扣。

天氣轉冷，坐在暖暖的智能馬桶坐圈上，除了溫水清洗、暖風烘乾、自動除臭等基本功能外，Lotus通暢型更以「通便功能」引發市場關注。該技術透過品牌專利噴頭，以溫和水流刺激肛門周圍肌群，促進腸道蠕動，協助改善便秘問題。相較服藥或灌腸等傳統方式，此為無藥物、非侵入式的物理刺激方式，更加溫和、安全，適合老年人、孕婦與術後復健族群。

近年來，智能馬桶已逐漸成為現代家庭衛浴設備的標準配備（見圖）。Lotus智能馬桶搭載的通便模式，可同時促進局部血液循環並提升清潔效果，有助預防相關症狀。產品亦內建個人化記憶設定，可依不同使用者自動調整水溫、水壓等參數，提升使用舒適度。

更多優惠內容可洽Lotus訂購熱線1-877-808-0055，網址www.lotusSeats.com，地址1621 E. St Andrew Place, Santa Ana。

爾灣電話949-932-0766，地址15435 Jeffrey Ave, #115, Irvine。

聖蓋博店位順發超市內，電話626-573-0527，地址1635 S San Gabriel Blvd #11, San Gabriel。

羅蘭崗大華超市電話626-839-9727，地址1015 S Nogales St #116A，Rowland Heights。