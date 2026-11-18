Yaamava' Resort & Casino at San Manuel特別邀請全球知名生活時尚代表人物Martha Stewart攜手合作，以其獨具特色的節慶風格與經典設計美學，打造全新沉浸式節慶體驗《Martha's Forest of Wonder》。此次體驗由Martha Stewart親自參與整體設計規劃，靈感源自其個人經典節慶系列的裝飾元素，為整座度假村注入濃厚且充滿魅力的節日氛圍。

總經理Kenji Hall：打造獨一無二的節慶回憶

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel總經理Kenji Hall（上圖右一）表示：「節日是一年中最珍貴的時刻，不僅讓人們與親友歡聚共度，更是傳承傳統、創造美好回憶與締造嶄新經典的重要時刻。很榮幸能與Martha Stewart攜手合作，透過她獨具特色的設計美學與節慶創意，為賓客打造前所未有的沉浸式節日體驗。這項合作充分展現Yaamava' Resort & Casino對卓越服務與非凡體驗的承諾，將美感、驚喜與濃厚的節慶氛圍融入度假村每個角落，為每位賓客留下難忘回憶。」

此次合作巧妙融合Martha Stewart的標誌性設計風格與Yaamava' Resort & Casino備受讚譽的待客之道，打造遍及整座度假村的沉浸式節慶體驗，讓賓客在充滿歡樂與溫馨的氛圍中，感受獨一無二的節日魅力。

《Martha's Forest of Wonder》打造奇幻森林秘境

《Martha's Forest of Wonder》由 Martha Stewart 親自參與設計，並展示多件靈感源自其個人節慶系列的藝術作品，將 Yaamava' Resort & Casino 幻化為一座璀璨奪目的森林秘境。整體設計透過黃銅色、蔓越莓紅、森林綠、珍珠白、鼠尾草綠與雪白色調，營造層次豐富且充滿節慶魅力的沉浸式空間。這項藝術裝置橫跨整個度假村，讓賓客彷彿走進充滿奇幻色彩的節慶森林世界。

度假村地標化身拍照打卡熱點

展覽亮點之一為The Great Woodland Wreath，以超大型夢幻花環為主體，搭配獨立設置的熊與森林樹木裝飾，打造專屬拍照打卡空間。

位於高額投注區的The Mushroom Grove，則呈現覆蓋著青苔、色彩鮮明且生氣盎然的森林場景，營造童話般的神秘氛圍。

此外，矗立於High-Limit Slots入口兩側的Guardians of the Woodland，以盤旋而上的樹木造景迎接賓客，宛如森林守護者般守護著這片奇幻天地。

私人雪橇首度亮相 呈現冬日童話景致

另一焦點作品Martha's Sleigh Ride，以夢幻白樺林為背景，展出Martha Stewart的私人雪橇，打造宛如穿梭於銀白雪國的冬季景緻。

發光的森林生物也散佈於度假村各處，白天與夜晚展現不同風貌，讓賓客不論老少，都能感受到森林的生命力與節慶魔法。

Martha Stewart：希望喚起珍貴節日回憶

Martha Stewart表示：「我很高興能與Yaamava'合作，共同打造一場能展現季節之美、溫暖與奇蹟的節慶體驗。希望這場慶典能讓每位賓客感受到節日的歡樂，並喚起對珍貴節日回憶的珍惜與懷念。」

Martha Stewart：全球生活風格領域領導者

Martha Stewart為首家多頻道生活風格企業Martha Stewart Living Omnimedia創辦人，也是一位成功企業家、102本暢銷生活風格書籍作者，以及艾美獎得主電視節目主持人。

透過多媒體平台及居家產品事業版圖，她每月觸及超過一億名忠實粉絲。其品牌產品透過Amazon.com、The World of Martha Stewart及眾多零售通路銷售，使她成為居家生活、美食品味與美好生活領域最具影響力的代表人物之一。

她與專業團隊長年針對烹飪、娛樂、園藝、居家設計、收納整理、手工藝、健康生活、節慶規劃、婚禮及寵物照護等領域，提供值得信賴且實用的生活資訊。

屢獲國際肯定的頂級度假娛樂勝地

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel是唯一榮獲AAA五鑽評級的賭場度假村，同時獲Condé Nast Traveler評選為全球最佳度假村之一，並獲Forbes Travel Guide評為四星級酒店娛樂目的地。

近年更接連榮獲多項國際獎項，包括USA TODAY 10 Best Readers' Choice Awards頒發的「拉斯維加斯以外最佳賭場」，旗下Pines Modern Steakhouse亦獲選為「最佳賭場餐廳」。

此外，度假村亦榮獲《Newsweek》讀者票選肯定，包括「最佳美國原住民賭場」、「拉斯維加斯以外最佳綜合賭場」及「最佳賭場酒店」等多項殊榮。

關於Yaamava' Resort & Casino at San Manuel

Yaamava' Resort & Casino座落於加州Highland市，距離洛杉磯市中心約70英里，擁有超過7,500部老虎機、五大高額投注區、多家精品商店、屢獲殊榮的餐廳與酒吧，以及頂級娛樂設施。

園區內設有豪華飯店套房、高架泳池露臺、Forbes五星級水療與美容沙龍、世界級劇院，以及包含The 909 Food Hall與最新餐飲娛樂空間bEATS在內的多元餐飲選擇。

Yaamava' Resort & Casino由聖曼努埃爾娛樂局（San Manuel Entertainment Authority）全資擁有與營運。

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地址：777 San Manuel Blvd., Highland, CA 92346