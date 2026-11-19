經典汽車的魅力歷久不衰，當復古造型遇上現代新能源技術，又會擦出什麼火花？來自中國的富古汽車（FullGood Motor）在洛杉磯國際車展展示旗下復古新能源車款，將經典汽車設計與現代科技結合，希望讓消費者重溫懷舊情懷，同時享有安全、可靠及舒適的駕駛體驗。

富古汽車共同創辦人暨副總裁Erelly表示，經典設計永遠不會過時。以福斯（Volkswagen）經典T1廂型車為例，雖然早期車款速度不快、沒有冷氣，卻承載無數家庭旅行的溫馨回憶。富古汽車希望透過新能源技術，讓這些經典車型重新走進現代生活。

富古汽車前身為松散機車（SONGSAN MOTOR），由創辦人小雷於1995年在北京成立，最初專注於美式大型雙缸重型機車研發，2009年進軍經典汽車領域，以FullGood Motor品牌發展復古車款。

有別於傳統老車修復或改裝，富古汽車強調旗下產品是全新設計、全新製造的智能新能源汽車，而非單純複製經典車型。透過中國成熟的新能源汽車供應鏈，改善傳統老車價格昂貴、可靠性不足、性能有限、安全風險及維修困難等問題，同時提供多樣化客製選擇。

目前富古汽車已開發四款車型，包括Summer MPV、Dolphin硬頂敞篷車、Hot Rod復古跑車及Rocket。公司表示，已獲得來自全球市場的訂單與預訂需求。

車展現場展示的Summer MPV，是向經典廂型車致敬的重要作品。Erelly坦言，展出車輛屬於首輪量產前試製車，部分外觀細節仍有改善空間，未來將持續精進，確保正式交付車輛的品質。

在製造布局方面，富古汽車表示，已投入約5億美元建設南京新能源汽車工廠，規劃年產能達10萬輛。另投入5,000萬美元研發多車型共用底盤平台，可支援純電動車、插電式油電混合動力車、增程式電動車及傳統燃油車。

公司也計畫提供全球小批量客製化汽車開發服務，客戶只需提供喜愛車款的照片及性能需求，便可利用現有底盤平台開發專屬車身。公司估計，投入約1,000萬美元即可進行相關車身開發。

Erelly表示，公司成立30年來主要依靠自有資金經營，但隨著全球市場需求增加，現有資金已難以支應快速擴張。因此選擇在洛杉磯車展尋求全球投資，目標募集至少2,000萬美元，用於新車研發及市場拓展，並規劃未來在香港交易所上市。

發表會最後，Erelly邀請觀眾想像一家人帶著孩子與愛犬，駕駛Summer沿著美國著名的66號公路（Route 66）旅行，重溫童年家庭出遊的溫馨記憶。她表示，富古汽車希望透過現代科技，讓經典老車承載的美好回憶重新延續。