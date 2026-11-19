現代汽車（Hyundai）在2026年洛杉磯國際車展發表全新第八代2027 Elantra及2028 Elantra Hybrid油電混合車型挑戰53 MPG高效油耗，以大膽的「鋼之藝術」（Art of Steel）設計理念，結合更寬敞的車室空間、先進人工智慧科技及高效動力系統。

全新Elantra外觀採用修長引擎蓋、寬闊輪拱及鮮明的車身線條，呈現更具力量感的運動風格。現代汽車全球設計負責人SangYup Lee表示，新車回歸轎車優美的基本比例，透過精緻的三廂式車身設計，突破傳統小型轎車的造型框架。

新車車長188.8吋、車寬73吋，軸距達108.3吋，分別較上一代增加3.4吋、1.2吋及1.2吋。加大的車身帶來媲美中型轎車的乘坐空間，後座腿部空間達39.1吋，讓家庭乘客享有更舒適的乘坐體驗。

動力方面，2027 Elantra汽油版搭載2.0公升四缸引擎，預計輸出147匹馬力，目標油耗最高35 MPG。2028 Elantra Hybrid則搭載1.6公升四缸油電混合系統及六速雙離合器變速箱，綜合馬力由139匹提升至155匹，目標油耗高達53 MPG，兼顧動力與節能表現。

Hybrid車型另一亮點是同級距獨家的「駐車模式」，利用混合動力電池供電，在汽油引擎停止運轉時，仍可維持空調、音響、照明及充電等功能長達30分鐘，提升停車休息時的舒適與便利性。

科技配備方面，全新Elantra導入以Android Automotive作業系統為基礎的Pleos Connect資訊娛樂平台，搭配標準12.9吋全高清觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay、Android Auto及遠端軟體更新。全新Gleo AI智慧語音助理更能理解自然語言及連續指令，讓駕駛透過對話操作車輛功能。

車室亦提供USB-C充電接口、可選配雙無線手機充電器、雙區恆溫空調及通風座椅。車身採用更多超高強度鋼材，搭配隔音改善措施，提升行車寧靜度與安全防護。SmartSense駕駛輔助系統則提供盲點警示、後方橫向交通防撞輔助及安全離車警示等功能。

現代汽車總裁兼執行長José Muñoz表示，Elantra是許多消費者接觸現代汽車的第一款車，新一代車型證明，價格親民的轎車同樣可以兼具設計、科技與實用性。

兩款新車的美國上市日期、售價及EPA正式認證油耗數據，將於上市前公布。