2026洛杉磯國際車展即將登場，Kia美國宣布推出全新設計的高互動展館，結合創新科技、沉浸式體驗與汽車設計美學，讓參觀民眾不再只是欣賞新車，更能親身體驗駕駛樂趣，探索未來汽車科技。

Kia美國表示，全新展館以品牌「對立統一」（Opposites United）設計哲學為核心，融合大膽建築風格、數位科技與互動展示，呈現品牌「啟發靈感的律動」理念。展館將展出24輛Kia車款，並設置多項創新互動設施，讓民眾從不同角度認識Kia的設計與性能。

展館最引人注目的設施，是一面長49.2英尺、高19.7英尺的巨型LED螢幕，搭配三個品牌主題展示區及畫廊式設計空間，透過大型影像與動態展示，呈現汽車從概念草圖到量產車型的創作歷程。

其中，Kia旗艦純電動SUV EV9設有專屬沉浸體驗區，帶領參觀者探索車輛設計靈感、造型演變與技術細節，了解一輛汽車如何從設計師的構想逐步成形。

喜愛駕駛的民眾，更不能錯過兩座互動駕駛模擬器。參觀者可以透過Telluride模擬越野駕駛，感受大型SUV的探險性能；也能駕駛Kia入門級電動車EV3，在著名的德國紐柏林賽道（Nürburgring）完成虛擬競速，體驗電動車的操控與性能表現。

除了駕駛體驗，Kia也推出全新「色彩與內飾」互動展示。民眾可以轉動實體旋鈕，自由搭配車身顏色與內裝配置，並透過高解析度數位螢幕，即時觀看不同選擇呈現的效果。展示背景還會切換住宅、城市街道及壯麗公路景觀，搭配燈光、反射效果與音樂，打造身歷其境的個人化選車體驗。

展館也將展示Disney、Pixar及Star Wars官方數位儀表板主題，讓車主了解如何透過數位科技，為愛車增添個人風格。

此外，身為NBA及WNBA官方汽車合作夥伴，Kia特別規劃籃球主題互動區，設置大型拍照裝置，並安排NBA球員特別現身，讓球迷有機會與球星見面、合照及索取簽名。

Kia美國銷售營運副總裁Eric Watson表示，Kia在美國市場的品牌熱度持續攀升，全新互動展館將以令人意想不到的方式，展現品牌在設計、科技及永續移動領域的創新實力。

Kia美國總部位於加州爾灣，正朝連續第四年創下年度銷售紀錄的目標邁進。此次洛杉磯車展將成為全新互動展館的首發舞台，未來也將巡迴美國各大車展，讓更多消費者親身感受Kia的品牌魅力。