AI摘要 文章摘要整理： 99大華超市奇諾崗店11月21日重開幕，升級熟食、烘焙、美妝與生鮮服務，並於開幕週末推出試吃、贈禮及滿額回饋活動。

99大華超市（99 Ranch Market）位於南加州 奇諾崗（Chino Hills）的門市，將於11月21日（星期六）上午8時重新開幕。此次門市全面升級，以「一日三餐，盡在大華！」為主題，推出多款亞洲特色熟食、創意烘焙新品，並增設亞洲美妝專區，提供消費者更多元的一站式購物體驗。為慶祝重新開幕，11月21日至22日將舉辦藍鰭鮪魚現切秀、日本 A5和牛試吃及多項限量贈禮活動。

此次重新開幕的一大亮點為全面翻新的熟食廚房，提供現做便當、港式燒臘、台式滷味、熱食小點及各式亞洲人氣料理，熟食供應時間延長至晚間9時，方便上班族及家庭顧客選購午、晚餐。

熟食區同步推出多款特色新品，包括結合濃郁起司與鮮香牛肉的「炙燒起司牛肉卷」、適合聚餐分享的「花漾壽司蛋糕」、經典台灣街頭美食「台式超大雞排」，以及方便外帶享用的「日式鐵板牛肉蓋飯」，滿足不同消費者的飲食需求。

門市內的BF Bakery & Café烘焙坊也同步升級，推出多款結合亞洲風味與西式糕點的創意新品。其中包括巧克力、經典奶油、日式馬鈴薯沙拉及焦糖脆脆等四款特色泡芙，以及芋泥肉鬆、藍莓奶油、芒果奶油和焦糖培根鮮蔬等四款創意蛋塔，提供消費者更多甜鹹口味選擇。

除了餐飲服務升級，奇諾崗門市此次也增設全新亞洲美妝專區，匯集來自亞洲的人氣保養與個人護理商品，涵蓋面膜、彩妝、護髮、身體保養及美容工具等品類，讓消費者在採買日常食材之餘，也能選購亞洲流行美妝商品。

生鮮部門方面，翻新後的海鮮水產區提供活魚、活蟹、活龍蝦、天然水產及各式冷凍海鮮，並推出季節限定火鍋組合，同時提供免費代客清理、切片、清蒸及油炸等服務。肉品區則備有各式雞、鴨、豬、牛肉品，包括黑豚肉、美國和牛及日本A5和牛等選擇。

蔬果區將推出日本甘王草莓，並提供亞洲特色蔬菜、有機蔬菜、各式菇類及季節水果禮盒。食品雜貨區則推出限量售價29.99美元的「特大火鍋海底組合」，內含湯底、寬粉、蘸料及配料，並附贈鴛鴦鍋一組，方便消費者在家享用火鍋。

為歡慶重新開幕，99大華超市將於11月21日下午1時舉辦藍鰭鮪魚現切秀，並提供現場試吃。11月21日至22日開幕週末另安排免費和牛試吃、扭蛋玩具贈送、追蹤官方社群帳號贈禮，以及免費發送Envy蘋果（每人一顆）等活動，數量有限，送完為止。

開幕週末兩天，每日前100位消費滿25美元的顧客，可獲贈10美元大華禮卡。此外，單筆消費滿49美元可獲贈BF Bakery吐司一袋；滿79美元贈送5磅裝Nishiki米一包；滿99美元則可獲贈大華限定帆布袋大小各一個。各項贈品數量有限，詳細活動辦法及限制條件以門市公告為準。

99大華超市奇諾崗門市位於2959 Chino Ave, Chino Hills，每日營業時間為上午8時至晚間10時。

99大華超市創立於1984年，為全美主要亞洲連鎖超市之一，目前於全美11個州設有超過65家門市，持續提供亞洲特色食材、生鮮食品及多元生活商品。更多資訊可瀏覽官方網站：www.99ranch.com。