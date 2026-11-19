AI摘要 文章摘要整理： 大莊家賭場度假村將於12月12日晚舉行陳展鵬與姚子羚聖誕演唱會，兩人將在Pechanga Theater同台演出，門票現已公開發售。

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)將於12月12日（星期六）晚上八時呈獻香港 視帝陳展鵬與實力派女星姚子羚的聖誕演唱會《聖誕展翅羚距離：陳展鵬+姚子羚演唱會》（見圖）。

此次演出將於大莊家賭場度假村內環境優雅的「大莊家」劇場(Pechanga Theater)舉行，兩人聯袂登台勢必為北美樂迷帶來一場溫馨難忘的聖誕音樂之夜。購票及詳情可電(888)732-4264或瀏覽pechanga.com/entertain。

陳展鵬於1994年出道，多年來以紮實演技屢獲肯定，2016年更憑劇集《城寨英雄》榮膺TVB萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」。除演戲外，陳展鵬亦活躍於樂壇，自2016年起加盟Sony Music，主唱多首劇集主題曲，並曾於樂壇頒獎禮奪得金曲獎及最佳合唱歌曲金獎，是香港少數能演能唱的全方位藝人。

姚子羚於2002年獲TVB簽約加入演藝圈，2003年憑劇集《當四葉草碰上劍尖時》正式踏足螢幕。她戲路寬廣，2015年《張保仔》奪得TVB萬千星輝頒獎典禮「最佳女配角」，其後亦憑《同盟》等劇集再獲多個海外獎項。陳展鵬與姚子羚曾於《張保仔》及《同盟》等多部劇集中合作，默契十足。

門票由$98起，現已於99concerts.com公開發售中，欲購從速。詳情瀏覽www.pechanga.com。

位於「大莊家賭場度假村」內的「大莊家」劇場擁有1,200個座位，結合先進音響設備、優質觀賞視野及舒適座椅，讓每位觀眾都能近距離感受現場演出的魅力，享受優質的觀演體驗。地址：45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA，距洛杉磯約一個半小時車程。