AI摘要 文章摘要整理： 迦南美食推出6道菜感恩宴席，主打感恩火雞、烤肋排與南瓜派等料理，並以238元特價、洛杉磯多區免運配送吸引顧客。

「迦南美食」感恩再感恩，感謝舊雨新知多年來支持，「迦南火雞」又回來了，雖然火雞價格及香料等樣樣漲價，仍堅定持守嚴選材料，以低利潤，好品質，原價258元的「感恩宴席」（見圖），感恩特價238元優惠顧客。

迦南美食表示，使用嚴選USDA認證，本年出廠的高品質雞隻製作，每隻火雞都經過人手按摩，使其肉質鮮嫩多汁有彈性，迦南火雞不怕吃剩，包三明治丶涼拌丶炒菜丶骨頭熬湯或熬稀飯，都好吃。

「蔗香燻火雞」食材天然，是以甘蔗渣丶茶葉丶紅糖為主要煙燻原料，把握黃金燻製時間，完美保留燻香而不過度煙燻，火雞肉嫩不柴，冷吃熱吃都很好吃。而「烤火雞」採用獨特香料，20年飄香年年爆單，烤火雞肉嫩入味，連骨頭都捨不得丟掉。火雞套餐很划算，火雞加購古早味黑麻油香菇油飯丶南瓜派，再加16元（原價26元）。

「感恩宴席」共有6道菜，感恩烤火雞或感恩燻火雞、蜜汁豬肋排、酥皮起司鮭魚 、蟹黃玉子豆腐、櫻花蝦干貝油飯、手工南瓜派。

「感恩宴席」菜式中的感恩烤火雞或感恩燻火雞，精心烤燻，美味呈現。「蜜汁豬肋排」的中西綜合料理，有美式肋排的碳燒醬香，還有中式的鮮嫩多汁。「酥皮起司鮭魚」嚴選鮮嫩鮭魚，搭配菠菜與奶油起司，層層堆疊出濃郁滑順的內餡，再以金黃酥脆的酥皮完整包覆烘烤，外皮香酥、內裡鮮嫩多汁。「蟹黃玉子豆腐」利用鹹蛋黃炒出金黃起沙，類似蟹黃的濃郁口感和色澤，加上蟹肉碎丶蟹棒碎，滋味鮮美。「櫻花蝦干貝油飯」採用來自台灣東港超大超甜櫻花蝦和干貝，還有台灣黑麻油丶香菇丶米酒製成的油飯，不同於市售的機器出產的油飯。「手工南瓜派」甜而不膩滿滿的南瓜香丶淡淡的肉桂香。

「迦南美食」在南加州洛杉磯大部分地區，都可以免運費送餐到家，有關詳情可電專線626-500-7793查詢或預訂，也可上網www.canaancater.com訂購 。