AI摘要 文章摘要整理： Grace Dental Care以數位口掃、自有牙科技工室與專業團隊，提供牙冠、假牙修復等服務，強調快速、便利且價格實惠。

隨著民眾對牙齒美觀、口腔健康及生活品質的重視日益提升，快速、精準且價格合理的牙科服務，逐漸成為不少患者選擇診所的重要考量。Grace Dental Care，憑藉超過30年的臨床經驗，結合數位口腔掃描技術、美容牙科團隊及自有牙科技工室，提供牙冠製作、假牙修復、牙橋、補牙及拔牙等多元服務，其中主打數位口掃牙冠，最快三天完成安裝，為有牙齒修復需求的民眾提供更多便利選擇。

Grace Dental Care強調，診所主打三天完成牙冠製作及安裝服務（見圖），從檢查、掃描到後續修復，透過醫師與牙科技工團隊的合作，讓患者減少往返診所的次數。對於希望改善牙齒外觀、恢復咀嚼功能的民眾而言，提供更有效率的治療選擇。

自設牙科技工室：假牙破裂脫落最快1小時修復，除了牙冠服務，假牙修復也是該診所重點項目。設有自有技術室，針對活動假牙脫落、破裂、斷裂等常見問題，提供快速檢查及修理服務。

診所亦提供當日假牙修復服務，患者可將需要維修的假牙送至診所，由專業團隊檢查損壞情況，再依實際狀況進行修補，盡可能縮短等待時間，協助患者恢復日常使用需求。

無論是牙冠安裝、假牙維修、缺牙修復，或一般補牙及拔牙需求，民眾均可先與診所聯繫。

診所服務項目：修理假牙，假牙脫落，牙拖斷裂，墊底加鈎，補牙 、拔牙、假牙 、牙冠、矯正維持器等。價格實惠，方便快速：以實惠的價格享受快速、高品質的修復服務，無需多次預約。

免費諮詢，Grace Dental Care微笑專線626-863-3375，地址：10050 Garvey Ave. unit # 105, El Monte, CA 91733。