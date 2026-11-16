11月15日，青少年設計師 Steve & Sofia 環保創意時裝秀（Eco Fashion Runway）模特兒選拔活動在洛杉磯 StarFactory 星工場藝術學院舉行。來自不同模特兒學校、青少年時尚賽事及藝術訓練機構的40多位6至16歲小模特兒齊聚現場，以自信的台步和充滿活力的舞台表現，爭取登上 US Fashion Show 2026 洛杉磯站的機會。

青少年原創設計 Steve 與Sofia

青少年原創設計，讓環保與時尚碰撞創意時裝秀以「以時尚之名，守護綠色地球」為主題，最大的亮點是由兩位青少年 Steve & Sofia參與原創設計與創意構思，嘗試將環保理念融入服裝設計，透過年輕一代的獨特視角，探索時尚與永續發展的更多可能。

左起 青少年原創設計 Sofia、彭菲及Steve接受采訪

https://www.youtube.com/watch?v=B6EDNOHf0gc

計畫策劃人、Steve & Sofia 的母親彭菲表示，希望透過這樣的實踐機會，鼓勵孩子們大膽發揮想像力，將自己的創意轉化為實際作品。她也期待透過這個項目，讓更多青少年專注於環保，在藝術創作與團隊合作中培養創新和社會責任感。

US Fashion Show 2026 洛杉磯站主辦人楊洋（圖右）及環球小姐Elynne Wang 接受采訪

https://www.youtube.com/watch?v=DXkTcmwwV_o

US Fashion Show 洛杉磯站主辦人楊洋表示，希望透過時尚藝術平台，為青少年創造更多展現才華、參與社會實踐的機會。從原創設計到國際舞台，賦予青少年更多成長可能。

五人評審團

本次選拔由時尚達人彭菲及US Fashion Show 2026 洛杉磯站主辦人楊洋共同策劃。五人評審團包括青少年設計師 SteveShen & Sofia Shen、時尚達人彭菲、新絲路（美國）超模學院洛杉磯總負責人王藝霖，以及環球小姐 Elynne Wang。

評審團從台步、舞台表現力、自信程度及整體形像等方面進行綜合考察。參與選拔的小模特兒中，不少曾參加新絲路模特兒大賽及 US Fashion Show 相關賽事，也有來自不同模特兒訓練社的新面孔，現場展現出洛杉磯青少年積極自信的精神風貌。

Steve & Sofia 環保原創時裝秀，不僅是一次舞台展示，更是將原創設計、環保理念與青少年藝術教育相結合的創新嘗試，讓孩子們在參與過程中提升創造力、表達能力、團隊協作能力及社會責任感。

本次選拔將招募12位青少年模特，入選選手將於2026年12月13日，在 Courtyard by Marriott Monterey Park 舉行的 US Fashion Show 2026洛杉磯站正式登台，展示青少年原創設計與環保時尚融合的獨特魅力。

本屆 US Fashion Show 洛杉磯站由中美華人戲劇聯盟、新絲路（美國）超模學院、並非攝影及 UNIQUE PHOTOGRAPHY 聯合主辦，匯聚多個時尚品牌，致力於打造融合時尚、藝術、多元文化與青少年成長的國際交流平台。