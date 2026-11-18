AI摘要 文章摘要整理： 極品假期限時推出維京遊輪清倉優惠，含多重折扣與免費機票，主打18歲以上全包式歐洲海輪、河輪行程，2027年多個航次同步開賣。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓，可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊，已成為現今旅客的首選。極品假期推出Viking維京海洋遊輪（見圖）及河流遊輪限時清倉優惠，每人訂金25元，指定航程享每房贈送200元船上零用金、每房贈送250元遊輪折扣，並贈送歐洲來回免費機票 等多重優惠（有條件限制）。促銷限時至2026年11月25日，船位有限，欲訂從速。

Viking維京海輪及河輪提供全包式服務，僅限18歲以上成人搭乘，船上沒有兒童，更適合想享受悠閒、高品質旅程的旅客。從航班降落起即有專人接機，行程包含每日岸上觀光 、船上五星級美食與美酒饗宴、船上免費Wi-Fi、每日午晚餐無限供應啤酒及紅白酒、每日三餐、下午茶及宵夜，以及24小時飲料吧及點心，行程結束時再由專人送機，讓旅客輕鬆深度暢遊歐洲多國，享受物超所值的VIP旅程。

2027年精選地中海海輪行程（陽台房）為「伊比利亞探索8天」，3月26日出發，由西班牙巴塞隆納航行至英國倫敦，造訪西班牙、英國，每人2898元起。

2027年另有5個精選河輪行程（基本房）。「多瑙河華爾滋8天」7月4日出發，由德國 帕紹至匈牙利布達佩斯，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國4國，每人2799元起；「萊茵河8天」7月3日出發，由阿姆斯特丹至巴塞爾，造訪荷蘭、法國、德國、瑞士4國，每人2799元起；「巴黎諾曼第8天」7月30日出發，巴黎來回，造訪法國，每人3199元起；「巴黎瑞士12天」8月9日出發，由蘇黎世至巴黎，造訪瑞士、法國、德國、盧森堡4國，每人3799元起；「大歐洲15天」8月13日出發，由阿姆斯特丹至布達佩斯，造訪荷蘭、德國、奧地利、匈牙利4國，每人4999元起。

對遊輪旅遊有所憧憬的旅客，聯絡極品假期，全美免付費電話：1-888-680-5688。