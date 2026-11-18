AI摘要 文章摘要整理： 柴可夫斯基大賽銀牌得主George Li將於2026年12月6日在阿利索維耶荷舉行獨奏會，演出舒曼、德布西與穆索斯基作品，門票已開賣。

11歲登上卡內基音樂廳 、15歲在白宮為歐巴馬 總統演奏、2015年奪下國際柴可夫斯基音樂大賽銀牌的鋼琴家George Li（見圖），將於2026年12月6日（週日）下午3時，在阿利索維耶荷(Aliso Viejo)的蘇卡表演藝術中心(Soka Performing Arts Center, 1 University Drive, Aliso Viejo, CA 92656)舉行獨奏會。

這場音樂會將以舒曼的兩部作品揭開序幕、宛如一趟從德國 浪漫派、法國印象派到俄國樂派的音樂之旅。第一號作品《阿貝格變奏曲》洋溢青春才氣，《大衛同盟舞曲》是舒曼筆下熱情與沉思兩種性格的對話；George Li收錄此曲的最新專輯《Movements》，曾獲英國權威古典樂雜誌《留聲機》(Gramophone)選為2024年8月最佳古典新錄音之一。接著，德布西《映像》第一冊將從〈水中倒影〉的粼粼波光到〈運動〉的輕盈律動，展現印象派鋼琴音樂的細膩光影；最後由穆索斯基的《展覽會之畫》壓軸，從詭譎的〈侏儒〉到氣勢磅礡的〈基輔大門〉，一架鋼琴就能撐起管弦樂般的宏大音響，向來是考驗鋼琴家技巧與想像力的試金石。開演前一小時、下午2時另有導聆講座，帶領觀眾先一步走進曲目的世界。

George Li的音樂之路堪稱傳奇。他6歲起便在比賽中嶄露頭角，8歲在波士頓史坦威廳舉行獨奏會首演，9歲前已在辛辛那提世界鋼琴大賽與維吉尼亞‧華林國際鋼琴大賽雙雙奪得第二名，14歲更拿下庫柏國際鋼琴大賽及青年音樂家國際甄選(Young Concert Artists International Auditions)首獎。他曾獲頒2012年吉爾摩青年藝術家獎與2016年艾佛瑞‧費雪職業獎助金這兩項美國樂壇重要肯定。

成長過程中，他同時獲得寇蒂斯音樂學院、茱莉亞音樂學院、哈佛大學與耶魯大學錄取，最後選擇門檻極高的雙學位課程，取得哈佛大學學士與新英格蘭音樂院音樂碩士學位。

門票現已開賣，票價30美元起，主辦單位提醒，演出者、日期、場地、曲目及票價如有變動，以主辦單位公告為準。

本場由橙縣愛樂協會(Philharmonic Society of Orange County)與蘇卡表演藝術中心聯合主辦。 購票方式：

橙縣愛樂協會：票房(949)553-2422（英語）；上網philharmonicsociety.org

蘇卡表演藝術中心：票房(949)480-4278（英語）；上網performingarts.soka.edu