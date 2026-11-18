AI摘要 文章摘要整理： 小雅屋推出感恩節預購活動，訂購限定蛋糕可獲贈鳳梨酥禮盒，並提供4款節慶蛋糕與多門市取貨服務。

連鎖烘焙品牌小雅屋(JJ Bakery)推出感恩節 預購好禮活動，即日起至11月22日止，凡預購感恩節蛋糕，即免費贈送價值12元的鳳梨酥 禮盒（6入），禮盒將於取貨時一併提供。預購蛋糕可於11月24日至11月29日至各門市取貨。顧客可透過官網線上預訂，或至各門市訂購。

今年小雅屋特別推出四款感恩節限定蛋糕，每一款皆由經驗豐富的師傅手工製作，嚴選食材、講究細節，以甜美滋味傳遞節日的感恩之情：

1.栗子南瓜 巴斯克(Kabocha Pumpkin Basque)：以南瓜與栗子入味的巴斯克蛋糕，上層鋪滿鮮奶油、草莓與藍莓，並以火雞造型裝飾點綴。

2.茶香麻糬(Mochi Tea Cake)：結合茶香與麻糬的蛋糕，頂部搭配草莓、香橙片與「Happy Thanksgiving」南瓜裝飾。

3.栗香草莓布丁(Chestnut Strawberry Pudding)：以栗子奶油擠花搭配草莓與鮮奶油，並以楓葉造型裝飾。

4.秋日提拉米蘇(Autumn Tiramisu)：表面覆以可可粉並以南瓜圖案點綴，搭配草莓裝飾。

小雅屋表示，今年感恩節蛋糕以「甜點傳遞感恩」為主題，融合愛心與法式工藝，從造型到口感都希望陪伴顧客與家人共享溫馨時刻。店家提醒，感恩節訂單量大，建議提前預約，不僅可獲贈鳳梨酥禮盒，也能確保理想取貨時間。

小雅屋長期將亞洲風味與法式烘焙技術相結合，提供各式麵包、蛋糕與甜點，每日手工新鮮製作，以高品質與實惠價格帶來家的溫度與節日的甜味。

多地設有門市，更多資訊洽官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588/5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388/18558 Gale Ave. #168。哈崗：626-333-1278/15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡：626-581-1678/1744 Nogales St.。亞凱迪亞：626-836-6888/1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668/2370 Crenshaw Blvd.。