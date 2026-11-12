Appliances 4 Less 加州最大旗艦店在Cerritos隆重開業

11月11日，全美知名折扣家電聯盟品牌 Appliances 4 Less（A4L）加州最大旗艦店在Cerritos隆重開業，Cerritos市長、市議員及經濟發展部門代表與來自房地產、金融、家居等行業的嘉賓及社區居民齊聚一堂，共同見證旗艦店正式啟幕。開幕期間折扣高達4折起，全場家電年終優惠折上折。

Cerritos市長Lynda Provido Johnson致詞祝賀

開幕儀式上Cerritos市長Lynda Provido Johnson致詞祝賀，歡迎Appliances 4 Less落腳Cerritos、服務當地社區；市議員Jennifer Hong、Sophia M. Tse、Frank Aurelio Yokoyama亦出席典禮。

政商嘉賓共同為新店剪彩

市長Lynda Provido Johnson，三位市議員和Appliances 4 Less創始人兼CEO姜偉軍、聯合創始人安安、CFO牛曉，與被譽為「中國肯德基之父 」的王大東，喜瑞都門店經理Andy姜，We Trust地產創始人兼CEO Eric陳，The House Club Ocean海總，邦寧保險總裁Pepper Hu等，政商嘉賓共同為新店剪彩。

Appliances 4 Less 聯合創始人安安致辭

Appliances 4 Less聯合創始人安安在典禮上表示：「感謝Cerritos市政府和各位嘉賓、朋友的支持。都能以合理的預算，用上品質過硬的大品牌家電產品。」

Appliances 4 Less自2020年創立以來，憑藉高品質服務、優惠的價格與過硬的產品品質，快速成長，目前在全美擁有180多家門市，加上目前洽談選址中的接近200家門市。品牌與LG、Samsung、GE、Whirlpool等主流家電廠商直接合作，專營未經使用的開箱家電及輕微外觀瑕疵家電，涵蓋冰箱、洗衣機、烘乾機、爐具、洗碗機等品類，售價最高可比市價低60%。

每台電器在售出前均經過嚴格檢測，並附贈免費一年保修，同時提供配送、安裝與靈活的分期付款方案，讓消費者以更實惠的價格，買到品質可靠的大品牌家電。

主持人楊洋與獲獎嘉賓

此模式也兼具環保意義：許多僅因開箱、退貨或運輸輕微碰擦而無法按全新品銷售的電器，經檢測後重新進入市場，避免了可用產品被閒置，為社區家庭節省開支的同時，也減少了浪費。

聯合創始人安安與獲獎嘉賓

在服務對像上，Appliances 4 Less不僅服務普通家庭消費者，也長期為購置新房的買家、裝修翻新家庭、投資房與出租房業主，以及建商新盤項目提供成套的家電配置方案，成為許多房地產交易與交屋環節中可靠的配套夥伴。

地址18714 Gridley Rd, Cerritos, 90703, CA，電話562-282-9483。