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Covered California 2027年度投保登記11月1日開始 州府加碼補助協助民眾負擔保費

洛杉磯訊
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Covered California 2027年度公開投保登記期將於11月1日展開，至2027年1月31日截止。加州居民可在期間申請、續保或更換健康保險計畫。面對聯邦政策調整，Covered California表示，將與保險公司及州政府合作，協助民眾尋找符合醫療需求與家庭預算的保障方案。

Covered California指出，2027年全州將有12家健康保險公司提供計畫，其中包括一家新加入的業者，讓消費者有更多選擇。目前約有170多萬加州居民透過Covered California投保。資料顯示，約72萬5,000名投保人每月保費不超過100美元，約占投保人數41%；其中約35萬8,000人參加零保費計畫，約占20%。另有約55%的投保人受惠於聯邦保費稅額抵免及州政府加碼補助，預計每月保費不會增加。

為減輕聯邦補助政策變動帶來的影響，加州州長與州議會提高Covered California州政府補助經費，從2026年的19億美元增至2027年的30億美元。家庭收入不超過聯邦貧窮線200%的居民，可能符合州政府補助資格；以2027年標準計算，單人年收入上限為31,920美元，四口之家為66,000美元。符合資格者可獲補助降低月保費。

Covered California執行總監Jessica Altman表示，汽油、房租及食品等生活成本持續上升，許多家庭承受經濟壓力，該機構將繼續與保險公司合作，讓民眾以可負擔的價格取得適當保障。她並提醒，民眾在決定放棄保險前，應先了解自己是否符合補助資格及所在地區的可選計畫。

加州大學洛杉磯分校健康政策研究中心的估算指出，超過110萬名加州居民可能符合Covered California財務補助或低成本、免費Medi-Cal資格，卻仍未投保2027年健康保險。南加州約有58萬9,000名符合Covered California補助或Medi-Cal資格的居民尚未投保，其中洛杉磯地區約31萬人、內陸帝國約19萬4,000人、橙縣約8萬5,000人。

透過Covered California提供的保險計畫，投保人可享有基本健康福利，包括急診、癌症篩檢、心理健康服務及孕產照護等；不同計畫的保費與自付額則有所不同。Covered California並與社區導航員及認證保險代理合作，提供免費、保密及多語言投保協助。居民可造訪CoveredCA.com查詢計畫與補助資格，或致電 (800) 300-1506 尋求協助。

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