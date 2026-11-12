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美國福浩第三屆「健康萬步行」活動圓滿落幕

洛杉磯訊
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美國華人體育家協會副會長陳穎為家庭參賽得獎者Alan戚全家 頒獎
美國華人體育家協會副會長陳穎為家庭參賽得獎者Alan戚全家 頒獎

11月11日，美國福浩第三屆「健康萬步行」頒獎典禮在美國福浩花旗參威斯康辛農場直供洛杉磯展間隆重舉行。眾多參賽者與奧運選手、世界冠軍及運動界嘉賓歡聚一堂，共同見證31天的堅持與收穫，分享運動帶來的健康與快樂。

頒獎典禮由福浩花旗參合夥人Michael趙峰主持
頒獎典禮由福浩花旗參合夥人Michael趙峰主持

回顧往屆活動的難忘片段，分享本屆萬步行中的趣事，串聯三屆活動的共同記憶，讓新老朋友在歡聲笑語中感受走路帶來的益處。

創辦人Alan戚福旭 接受采訪
創辦人Alan戚福旭 接受采訪

創辦人Alan戚福旭致詞表示，福浩攜手美國華人運動家協會舉辦萬步行活動，希望為迎接洛杉磯2028年奧運會提前預熱，讓奧運精神走進社區、走進家庭，從每天的步行開始，把運動變成生活的習慣。 福浩將持續支持運動與社區健康活動，將對健康的關心化為實際行動，讓更多人保持活力、陪伴家人、追求理想。

美國華人體育家協會副會長陳穎代表協會致辭
美國華人體育家協會副會長陳穎代表協會致辭

回顧了協會與福浩攜手舉辦三屆萬步行活動的初心與願景。她表示，雙方希望透過持續合作，共同打造具有洛杉磯特色的全民健身活動品牌，為迎接2028年奧運會預熱，讓更多人走出家門、參與運動，以個人和家庭的行動，為建設健康社區、健康社會注入持久活力。

出席並頒獎的體育名將包括：協會副會長、1996年亞特蘭大奧運羽球選手、世界冠軍陳穎；協會副會長、2010年溫哥華冬奧會選手、世界冠軍金佩缽；體操世界冠軍國林紅；以及協會副會長、1992年巴塞隆納奧運體操世界冠軍得主、世界銀牌林，為本屆萬步行前三名得獎者頒發獎盃、大禮包和福浩特別精心準備的禮品。

本屆活動設定了價值5,000美元的30年野山參一等獎，以及全程堅持獎、家庭及團隊紀念獎等多種獎勵。豐富的獎品與參與紀念禮，承載著福浩對每一位同行者的感謝與祝福。

活動於10月10日啟動，至11月9日結束，以「每日一萬步」為倡議，吸引世界各地的個人、家庭及團隊共同參與。參賽者在不同國家、不同城市記錄每日步數，其中許多朋友已連續參加三屆。從一次參與到年年相約，一張張打卡記錄見證著運動習慣的養成，也讓福浩萬步行成為連結彼此、互相激勵的平台。

美國福浩花旗參公司成立於1979年，深耕產業，致力於成為全球領先的健康產品供應商。福浩花旗參批發業務多年來保持行業前列，依托威斯康辛州農場資源，持續提供穩定的生產與批量供應，並積極攜手科研機構及高等院校，推進美國花旗參衍生產品研發，相關新品計劃於不久後推向市場。

從產品研發到全民健身，福浩持續拓展服務健康生活的方式。公司承諾，未來將持續舉辦萬步行活動，為全球步行愛好者打造長期打卡、交流與相聚的平台，讓每年的相約帶動全年的堅持，讓健康同行成為長久的陪伴。

面向洛杉磯2028年奧運會，福浩將與美國華人運動家協會攜手，凝聚更多熱愛運動的朋友，讓個人的堅持帶動家庭，讓家庭的行動匯聚社區，共同邁向更健康、更有活力的未來。

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