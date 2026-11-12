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第四屆北美「郎酒杯」高爾夫精英邀請賽洛杉磯圓滿落幕

洛杉磯訊
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第四屆北美「郎酒杯」高爾夫精英邀請賽於工業市的棕櫚泉酒店高爾夫球場舉行。來自美國洛杉磯、橙縣、舊金山灣區、西雅圖、芝加哥，以及加拿大溫哥華等地的16支高爾夫球隊齊聚南加州，以球會友、切磋球技，共同見證這場結合體育競技、文化交流與品牌聯誼的年度盛會。

本屆賽事以「喝郎酒，打勝仗！神采飛揚中國郎！」為主題，吸引北美各地眾多高爾夫愛好者熱情參與。參賽隊伍包括野狼A隊、野狼B隊、72猛虎高爾夫球會、飛狐女子高爾夫球隊、爾灣球社、ACGC聚龍高爾夫球隊、長江美西高爾夫球會、加州陽光高爾夫球隊、芝加哥高爾夫球隊及溫哥華菲莎女子高爾夫球隊等16支勁旅。

為確保賽事公平與專業，大會特別邀請南加州高爾夫協會（SCGA）專業裁判參與執裁，並設有團體競賽、個人技術及最遠距離、最近洞等獎項。球員們在充滿挑戰的球場上全力以赴，展現精湛球技與團隊精神；場外則以球會友，充分體現高爾夫運動所倡導的誠信、尊重與友誼。

野狼A隊獲得團體總桿第一名、北加NCCGA獲得團體總桿亞軍、 72猛虎獲得季軍。北加NCCGA的Bing獲得個人總桿第一名、 ACGC聚龍隊的Tyler Zhang獲得亞軍、 野狼A隊的張雲風獲得季軍。

郎酒作為中國具有代表性的白酒品牌之一，透過高爾夫這項國際化運動，將中華傳統酒文化帶入北美社群，促進跨地域交流與文化共鳴。

歷經四屆耕耘，「郎酒杯」已逐步發展為北美華人高爾夫交流的重要品牌。本屆賽事的成功舉辦，除了展現高爾夫運動的魅力，也進一步凝聚美國、加拿大各地華人球友的情誼。

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