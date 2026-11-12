Covered California提醒特定合法移民：2027年起部分民眾或失去保費補助資格

Covered California提醒，2027年起，聯邦移民政策變更可能影響部分合法居留移民透過健康保險市場申請財務補助的資格，進而增加每月保費負擔。相關變更預計自2027年實施，2026年內不影響現有投保人的保險及補助；民眾仍可依現有計畫使用門診、急診及其他醫療服務。

此次調整源自2025年簽署的H.R. 1法案，亦稱「大而美法案」。Covered California指出，2027年起，部分合法居留移民將不再符合健康保險市場財務補助資格。即使失去補助資格，符合條件者仍可加入Covered California的健康保險計畫，但每月保費可能因此上升。

依目前公布的資訊，2027年仍可能符合相關補助資格的移民類別，包括合法永久居民（綠卡持有人）、古巴及海地入境者，以及依《自由聯合協定》（COFA）來自密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島共和國或帛琉共和國的移民。持有工作簽證、學生簽證、庇護或難民身分、臨時保護身分（TPS），以及其他部分合法或人道移民身分者，則可能受到政策變更影響。

Covered California提醒，移民身分與保險補助資格規定複雜，個人適用情況可能因身分及申請狀況而異。若民眾正在申請綠卡，或已取得健康保險財務補助，建議及早了解政策變化；涉及移民法律問題時，應向合格的移民法律代表諮詢。

Covered California表示，將持續提供免費、保密的諮詢與投保協助，幫助受影響居民了解可選計畫及可能的保費變化。民眾可致電 800-300-1533（國語）或 800-339-8938（粵語），也可瀏覽 CoveredCA.com/Chinese查詢資訊。需要認證投保顧問協助者，可前往CoveredCA.com/support/find-an-enroller/；需要移民法律支援者，可查詢加州社區服務部網站cdss.ca.gov/inforesources/immigration。健康保險相關法律資訊及轉介服務，則可聯絡健康消費者聯盟 888-804-3536，或造訪healthconsumer.org。