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2026洛杉磯車展11/20登場！搶先試駕神車、全家感恩節出遊一次玩

洛杉磯
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汽車迷與家庭買家年度最期待的盛事來了！由雪佛龍（Chevron）與 Techron 聯名贊助的 2026 年洛杉磯國際車展（LA Auto Show），將於 11 月 20 日至 29 日在洛杉磯會議中心掀起一場結合科技、速度與生活風格的盛大狂歡。今年以「多元動力」與「戶外冒險」為兩大主軸，從未來的豪華純電 SUV、硬派越野巨獸到珍稀超跑與經典電影車，為期 10 天的車展將帶來前所未有的視覺饗宴。

熱門休旅進化狂潮！純電、油電概念全面大引爆

新世代 SUV 在本次展覽中展現出驚人的技術進化。全球暢銷王 Toyota 新一代RAV4 正式宣告全面轉向混合動力，其中 PHEV 插電式油電車型動力一舉飆升至 320匹馬力級距，將節能與性能完美結合；全新登場的純電 Highlander 則主打七人座大空間，揭開大型家庭 SUV 電動化的新頁。Honda 陣營同樣看點十足，除了延長硬派風格的 Passport TrailSport 及兼具省油機能的 CR-V TrailSport Hybrid 外，現場更曝光「Honda Base Station」露營拖車概念原型，以輕量模組化設計大膽想像未來家庭露營生活。

此外，Nissan 導入 e-POWER 獨家技術的 Rogue Hybrid，提供極致平順的加速與超高燃油效率；Kia Telluride Hybrid 憑藉 329 匹馬力與寬敞三排座強勢吸引家庭客群；極具未來感與頂級奢華座艙的 Genesis GV90 旗艦純電 SUV 更是鎂光燈焦點。而備受矚目的 Rivian R2 兼具通勤與探險性格，預估 330 英里的優異續航力震撼純電休旅市場。更值得關注的是，中國汽車品牌富古汽（Fullgood Motor）也首度登陸美國，公開展示旗下「SUMMER」混合動力車，讓南加州車迷能近距離體驗稀有的中國品牌魅力。

沉浸式越野飆速！試駕體驗與星級珍藏一次解鎖

除了靜態觀展，現場更打造專屬室內外試駕跑道，提供數十款新車供民眾親自上手，甚至能直接開上洛杉磯市區街道！經典的「Camp Jeep」越野挑戰區將帶領參加者體驗無與倫比的地形征服感。娛樂與文化方面，知名喜劇演員 Gabriel & quot;Fluffy" Iglesias 將獨家展出個人珍藏的 5 輛 Volkswagen 經典巴士，搭配現場諸多電影經典神車與超跑，精彩程度讓人目不暇給。

限時超值票價 $20 起！尋找下一台愛車的最佳時機

無論是想一口氣比較各大品牌、挑選夢幻座駕，還是單純體驗在地汽車文化，這場盛會都不容錯過。車展門票極具性價比：11 月 20 日開幕首日成人票優惠只要$20；展期內成人 Any Day 票價為 $25；65 歲以上長者與 6 至 12 歲兒童票為$13；6 歲以下兒童免費入場。

活動即日起開放購票，更多詳細展覽資訊與即時線上掃碼購票服務，請至官方網站laautoshow.com 查詢，掃碼購票！

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